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Вакарчук объявил об участии в парламентских выборах на Украине

16 мая 2019, 12:24  •  86 • Украина
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах на Украине со своей партией «Голос», передаёт ТСН.
 
© Павел Паламарчук РИА Новости
 

По словам Вакарчука, именно в Раде происходят основные изменения в стране.

Среди членов своей партии он назвал бывшего замминистра юстиции Юлию Клименко и экс-главу Одесской области Соломию Бобровскую.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уступил бы Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.

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