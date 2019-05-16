Вакарчук объявил об участии в парламентских выборах на Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах на Украине со своей партией «Голос», передаёт ТСН.

По словам Вакарчука, именно в Раде происходят основные изменения в стране.

Среди членов своей партии он назвал бывшего замминистра юстиции Юлию Клименко и экс-главу Одесской области Соломию Бобровскую.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уступил бы Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.