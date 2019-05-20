Вакарчук назвал условие поддержки Зеленского

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в эфире радио «Новое Время» заявил, что его партия «Голос» поддержит «позитивные изменения», инициируемые вступившим в должность главой государства Владимиром Зеленским.

«Если он (Зеленский. — RT) будет предлагать позитивные изменения для страны, мы, безусловно, их поддержим. Более того, мы будем выступать за ещё большие изменения... потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет», — пояснил артист.

При этом он отметил, что если Зеленский не будет выполнять свои обещания перед жителями страны, то партия «заставит его отвечать перед избирателями».

Ранее Вакарчук заявил, что продолжит заниматься музыкой, несмотря на намерение принять участие в парламентских выборах на Украине.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал политическую инициативу Вакарчука.