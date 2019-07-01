Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А могли бы и надавить на Россию": Рекомендовано приостановить участие...
«Если будут вопросы, всегда готовы разъяснить»: в Кремле прокомментировали отказ...
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским
"Их счастье, что не я президент России": Пригожин на месте Путина &quo...
Главная / Украина

Вакарчук назвал Крым российским

01 июля 2019, 19:54  •  73 • Украина
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
 
РИА Новости
 

«Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.

Позднее в беседе с изданием «Обозреватель», комментируя эту ситуацию, он рассказал, что оговорился и что «территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность».

В феврале бывший украинский лидер Пётр Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква оговорился, назвав Украину «агрессором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 16:39
В СНБО заявили о готовности Киева к выполнению Минских соглашений
01 июля 2019, 13:24
Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России
01 июля 2019, 16:39
В Совфеде рассказали о последствиях отсутствия ПАСЕ на выборах в Раду
01 июля 2019, 10:09
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
01 июля 2019, 19:54
На вооружение ВСУ поступил бронеавтомобиль «Барс-8»
01 июля 2019, 16:39
В Совфеде отметили парадокс в позиции Киева по вопросу виз с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
29 июня 2019, 07:54
Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российским туристам, лишенным Грузии
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
28 июня 2019, 23:54
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.