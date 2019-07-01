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Вакарчук назвал Крым российским
01 июля 2019, 19:54 • 73 • Украина
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
РИА Новости
«Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
Позднее в беседе с изданием «Обозреватель», комментируя эту ситуацию, он рассказал, что оговорился и что «территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность».
В феврале бывший украинский лидер Пётр Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква оговорился, назвав Украину «агрессором».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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