Вакантные места: Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. Соответствующий указ подписан 25 декабря. О причинах увольнения не сообщается.

Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС. Об этом говорится в соответствующем указе.

Так, свои посты покинут три генерала МВД. Среди них заместитель начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю, начальник тыла генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области, начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов и глава Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД генерал-майор полиции Николай Савченко.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что решение уволить Савченко было принято в связи с инцидентом на станции метро «Рязанский проспект». Однако другой собеседник агентства утверждает, что генерал-майор сам написал рапорт об уходе в связи с тем, что выходит на пенсию.

Напомним: 18 сентября в вестибюле станции «Рязанский проспект» полицейский Алексей Смирнов начал стрелять по пытавшимся его задержать сотрудникам управления собственной безопасности, которые предполагали, что он может быть причастен к получению взятки.

Открыв огонь, Смирнов убил одного из сотрудников УСБ, а другого тяжело ранил. После этого полицейский был задержан и во второй раз не оказывал сопротивления, сдав оружие.

Как он позже сам объяснил свои действия, представители УСБ якобы пытались спровоцировать дачу ему взятки, на что он эмоционально отреагировал. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 291.2 («Получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей»).

Назначения

Президент России также уволил генерал-майора юстиции Сергея Рябова, занимавшего пост руководителя Главного управления криминалистики ведомства и ведавшего управлением организации экспертно-криминалистической деятельности.

Кроме того, был освобождён генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков, возглавлявший Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС.

Помимо генералов, свои посты оставят и другие должностные лица, среди которых прокурор Омской области Анастас Спиридонов и начальник управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний полковник внутренней службы Александр Пирогов.

Этим же указом Путин провёл и ряд назначений. Речь идёт о других постах. Так, генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин стал заместителем начальника Главного управления пожарной охраны и главой Специального управления МЧС.

Генерал-майор полиции Леонид Коломиец занял должность начальника управления МВД РФ по Тюменской области. Аналогичный пост в Архангельской области теперь будет занимать генерал-майор полиции Александр Прядко.

Первым заместителем главы следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области стал полковник юстиции Константин Столбин. А замначальника ГУ СК по Крыму и Севастополю Путин назначил полковника юстиции Владимира Терентьева.

Вид на город Севастополь

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Увольнение 11 генералов

Последнее масштабное увольнение генералов произошло 4 ноября. Тогда Путин освободил от должностей сразу 11 генералов МЧС, МВД и СК. Среди них и бывший первый замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Александр Мельников.

Мельников обвиняется в мошенничестве на 100 млн рублей. По версии следствия, он организовал преступную схему, чтобы похитить у предпринимателя Панюшкина такую сумму. Из материалов следует, что в отношении бизнесмена в 2015 году было возбуждено уголовное дело, а Мельников со своими знакомыми потребовали 100 млн рублей, чтобы не привлекать Панюшкина к уголовной ответственности.

Позже бизнесмен обратился в полицию и принял участие в оперативном эксперименте, чтобы задержать Мельникова и его подельников с поличным. При самом предпринимателе было 500 тыс. рублей и 29,5 млн ненастоящих.

Мельников задержали 24 сентября, тогда же предъявили обвинение в попытке мошенничества. На данный момент он находится под арестом на время следствия. 11 декабря защита пыталась изменить меру пресечения, однако неудачно.

«Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты на продление Мельникову срока содержания под стражей, оставила постановление суда первой инстанции без изменения», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Мосгорсуда.