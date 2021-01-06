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Вакантное кресло: главы каких регионов лишились постов в 2020 году
06 января 2021, 02:00 • 45 • Политика
В 2020 году в отставку ушли многие старожилы губернаторского корпуса, на смену им пришли «варяги», не связанные до этого с регионом. Такая ситуация произошла в Белгородской области, Мордовии и ряде других субъектов. Опрошенные «Известиями» специалисты уверены, что это особенности кадровой политики администрации президента, которая считает удаленность нового главы от местных элит залогом эффективной работы. Не обошлось и без громких отставок — утрата доверия в Чувашии и подозрение в убийстве в Хабаровском крае. Эксперты полагают, что в 2021 году смена руководителя ждет еще несколько регионов.
Смена долгожителей
2020 год запомнится россиянам не только коронавирусом и поправками в Конституцию, но и ротацией губернаторского корпуса. Был продолжен тренд на омоложение состава региональных начальников. Именно в прошлом году в отставку ушел последний губернатор ельцинской эпохи Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года. Он стал сенатором от региона в Совете Федерации. Эксперты полагают, что на этой позиции он сможет сохранить определенное влияние в области, так как ее новому главе нужна будет помощь со стороны опытного руководителя. Сейчас должность врио губернатора занимает Вячеслав Гладков, исполнявший до этого обязанности зампреда правительства Ставропольского края.
В ноябре в отставку ушел и глава Мордовии Владимир Волков, желая «дать дорогу молодым». Ему на смену назначили председателя правительства Дагестана Артема Здунова, этнического мордвина, знающего проблемы Поволжья.
Евгений Савченко
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Изменения произошли и в Дагестане — Владимир Васильев, управлявший республикой с 2017 года, также подал в отставку. Его заменил Сергей Меликов, работавший до назначения сенатором от Ставропольского края и замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии. Во всех этих регионах прослеживается не только тренд на омоложение, но еще и на назначение «варягов» — людей, не имевших с субъектами прямой связи. Политолог Дмитрий Фетисов пояснил «Известиям», что этот тренд зародился гораздо раньше.
Владимир Васильев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
— Это связано с кадровым подходом администрации президента, которая полагает разумным ставить во главе субъектов технократов, равноудаленных от местных элит. Соответственно, они не подвергаются их воздействию и поэтому должны работать более эффективно, — отметил специалист.
Эффект неожиданности
Однако если отставку старожилов ожидали не первый год, то некоторые кадровые изменения стали сюрпризом. Так, пожалуй, самым резонансным уходом с должности запомнился руководитель Хабаровского края Сергей Фургал, который был задержан по подозрению в убийстве. На место арестованного главы региона из Москвы прислали Михаила Дегтярева, тоже не знакомого до этого времени с краем. К слову, в субъекте до сих пор продолжаются митинги против задержания Фургала.
Сергей Фургал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— У протестов уже не такой размах, но настроения остаются. Дело не только в Фургале, дело в самом Дегтяреве — его имиджевых характеристиках и неудачных заявлениях. Это просто непопадание в образ, избирать его будет очень тяжело. Только рейтинг подрастет — каким-нибудь неудачным заявлением он его обнуляет, — рассказал «Известиям» политолог Константин Калачев.
В связи с утратой доверия был отправлен в отставку и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Позже экс-руководитель региона скончался от коронавируса.
Михаил Игнатьев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В апреле синхронно поменяли глав Архангельской области, НАО и Республики Коми. Чуть позже сменился и руководитель Камчатки Владимир Илюхин. Президент принял его уход, назначив врио губернатора края премьер-министра Якутии Владимира Солодова.
Грядущие отставки
Смена губернаторского корпуса может продолжиться и в 2021 году, полагают специалисты. Таким прогнозам как минимум способствуют проблемы в нескольких субъектах.
— К ряду глав накопилось много вопросов. Это, например, Вячеслав Битаров в Северной Осетии. Однако, учитывая национальный фактор, замену ему найти пока не могут. В этой группе и красноярский руководитель Александр Усс. Он откровенно провалился на этой должности, погряз в скандалах. Есть, например, Бату Хасиков в Калмыкии, который не справляется со своими обязанностями, но пока имеет поддержку со стороны Москвы. Есть Махмуд-Али Калиматов в Ингушетии, — отметил в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов.
Александр Усс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Другие специалисты отмечают, что в условиях пандемии позиции ни одного из губернаторов нельзя назвать твердыми. Это справедливо по отношению не только к отдаленным от центра субъектам, но и к столичным агломерациям, считает политолог Максим Жаров.
— Так или иначе, всё находятся под угрозой, потому что у нас идет эпидемия. Губернаторы пытаются себя хвалить перед президентом. Но все могут оказаться под ударом, не исключая Сергея Собянина и Александра Беглова. В Санкт-Петербурге сейчас сложная ситуация, практически не осталось свободных коек. И это вполне может в той или иной мере сказаться на карьере Беглова, — подчеркнул эксперт.
Впрочем, политолог Константин Калачев рассказал «Известиям», что средний рейтинг губернатора и доверие к региональным начальникам за последние годы, напротив, выросли.
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