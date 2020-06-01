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Вагон выгорел дотла: «Укрзализныця» угодила в очередной скандал с электричкой

01 июня 2020, 15:55  •  225 • Украина

На Украине продолжаются прогрессивные реформы и избавление от ненавистного советского наследия. Пока, правда, значительные успехи наблюдаются в расправе с памятниками советской эпохи.

До расправы с советским инфраструктурным наследием у истинных европейцев просто не доходят руки. Но, очевидно, каким-то чудом ощущая эту занятость, инфраструктура начинает самоликвидироваться.

Совсем недавно сообщалось, что один из мостов в Днепропетровской области избавил Украину от своего присутствия, обвалившись прямо под грузовиком. Не хуже дела обстоят и в хозяйстве «Укрзализныци», значительную часть которого составляют составы, произведенные в эпоху варварства и тирании.

Накануне возобновления в рамках отмены карантина железнодорожного сообщения на Украине на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда.

Как рассказал бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава, состав был выпущен почти 50 лет назад.

«Электропоезд ЭР9п-362 выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге. Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад», - написал он в Facebook.

Отметим, что в соцсетях пассажиры поездов также публикуют видео с жалобами на то, что не только техническое состояние вагонов оставляет желать лучшего. В Сети опубликовано видео грязного салона электрички: окна в пыли, дезинфекция, судя по всему, также не проводилась.

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