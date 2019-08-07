Вагон, набитый трупами: Политик заявил о "терракотовой армии" Порошенко в Донбассе

По словам экс-депутата Рады Алексея Журавко, "правду скрыть невозможно" и зловещие подробности войны, которая продолжается в Донбассе, становятся достоянием общественности.

Об еще одном случае "замыливания числа потерь", которые несет ВСУ, стало известно от работников железной дороги поселка Горное в Попаснянском районе Украины. Об этом экс-депутат рассказал на своей странице в Facebook.

Здесь случайно был обнаружен вагон, в котором находились тела убитых украинских солдат. Сколько именно их там было, Журавко сказать затрудняется.

"Это известно только Богу и командирам ВСУ, которые отдали приказ эти тела погрузить в вагоны", - пишет экс-депутат. Свои слова бывший депутат подкрепляет аудиозаписью разговора журналиста с железнодорожниками.

Журавко напомнил заявление военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который утверждал, что из армии дезертировали почти 34 тысячи солдат. Но неизвестно, кто действительно стал дезертиром, а кого в дезертиры записали, хотя на самом деле эти солдаты погибли.

"Ещё один факт — Голубые озера в районе Щурово, так вот там целая "терракотовая армия" трупов императора Порошенко. Хотите верьте, хотите нет. Дело каждого", - пишет Журавко.