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Вагон, набитый трупами: Политик заявил о "терракотовой армии" Порошенко в Донбассе
07 августа 2019, 09:39 • 151 • В мире
Новые подробности о войне, которая идет на востоке Украины, раскрыл бывший депутат Верховной рады. "Правду не скроешь", - пишет политик, рассказывая о том, что в Донбассе был найден вагон с телами убитых солдат ВСУ.
По словам экс-депутата Рады Алексея Журавко, "правду скрыть невозможно" и зловещие подробности войны, которая продолжается в Донбассе, становятся достоянием общественности.
Об еще одном случае "замыливания числа потерь", которые несет ВСУ, стало известно от работников железной дороги поселка Горное в Попаснянском районе Украины. Об этом экс-депутат рассказал на своей странице в Facebook.
Здесь случайно был обнаружен вагон, в котором находились тела убитых украинских солдат. Сколько именно их там было, Журавко сказать затрудняется.
"Это известно только Богу и командирам ВСУ, которые отдали приказ эти тела погрузить в вагоны", - пишет экс-депутат. Свои слова бывший депутат подкрепляет аудиозаписью разговора журналиста с железнодорожниками.
Журавко напомнил заявление военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который утверждал, что из армии дезертировали почти 34 тысячи солдат. Но неизвестно, кто действительно стал дезертиром, а кого в дезертиры записали, хотя на самом деле эти солдаты погибли.
"Ещё один факт — Голубые озера в районе Щурово, так вот там целая "терракотовая армия" трупов императора Порошенко. Хотите верьте, хотите нет. Дело каждого", - пишет Журавко.
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