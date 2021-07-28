Как сообщается в расследовании Федерального агентства новостей, новый фильм «Вагнергейт» группы журналистов Bellingcat будет нацелен на украинскую аудиторию, хотя в нем рассказывается история, произошедшая в Республике Беларусь с 33 гражданами России.

Тогда незадолго до выборов президента, 29 июля минувшего года, под Минском были задержаны 33 гражданина России, которых назвали сотрудниками частной военной компании. Однако позже данную информацию опровергли и выяснилось, что мнимых «вагнеровцев» Служба безопасности Украины (СБУ) планировали использовать для своих антироссийских провокаций.

Также ФАН сообщают, что, по их данным, существует как минимум две версии фильма, которые преследуют разные цели и потому сильно различаются. Первая — создана для того, чтобы рассказать о «героической спецоперации» спецслужб Украины, а вторая — для компрометации действующих киевских властей. Какая из двух этих частей дойдет до зрителя пока не понятно, все будет зависеть от нужд заказчиков данной кинокартины – западных спецслужб.

Версия первая

Согласно версии фильма Bellingcat №1, в центре внимания должны были оказаться сотрудники СБУ, которые подготовили детальный план посадки направлявшегося по маршруту Минск — Стамбул самолета с «российскими наемниками». Последних намеревались снять с рейса и арестовать.

В случае успешной реализации данного плана, в таком случае президент Украины Владимир Зеленский смог бы вырасти в глазах своего электората и поднять репутацию Киева на Западе. Кураторы из США и Великобритании, в свою очередь, добились бы эскалацию напряженности между Киевом, Минском и Москвой.

Тем не менее, согласно источникам в Главном управлении разведки украинского минобороны, за день до запланированного сценария лица, приближенные к Зеленскому чиновники, выдали информацию о готовящейся операции белорусскому руководству. Инициатора утечки, впрочем, выявить до сих пор так и не удалось.

Кроме того, эта версия фильма могла бы показаться неубедительной из-за аналогии с посадкой самолета с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, произошедшей 23 мая 2021 года. Информация об аналогичной операции, реализуемой властями Киева, едва ли может удовлетворить западное сообщество.

Версия вторая

Согласно версии №2, фильм «Вагнергейт» может иметь иную направленность, акцентируя внимание именно на причастности Зеленского к срыву стратегической для Киева операции СБУ. Тогда местная элита, настроенная оппозиционно по отношению к действующему украинскому президенту, может инициировать его смещение с руководящего поста за счет обвинений, например, в государственной измене.

Такую точку зрения высказывает российский политолог и философ, лидер «Международного Евразийского Движения» Александр Дугин. По его мнению, западных кураторов не устраивает тот факт, что действующий президент Украины был готов вступать в контакт с Владимиром Путиным и намеревался сблизиться с Китаем. Поскольку иностранные партнеры Киева хотят, чтобы им подчинялись беспрекословно, они намерены использовать расследование Bellingcat для дискредитации Зеленского и его замены на более удобного руководителя.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц также считает, что расследование способно повлиять на обстановку на Украине. Он уверен, что на Западе устали от выходок Зеленского и новый фильм станет началом конца его президентской карьеры.

Слова экспертов подтверждают и заявления оппонентов Зеленского. Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил, что операцию по поимке граждан РФ действительно организовали украинские спецслужбы, однако в конечном итоге соратники Зеленского сами сорвали план из-за того, что решили не идти на эскалацию конфликта с Москвой.

Таким образом, курирующие расследование Bellingcat структуры из США, Великобритании и других западных стран, традиционно становившиеся заказчиками материалов исследовательской группы, смогут использовать новый фильм для дестабилизации обстановки на Украине.

Удар по репутации Владимира Зеленского в глазах мировой общественности, особенно незадолго до его визита в Вашингтон, который планируется н конец августа, создаст новый очаг напряженности внутри его страны. Благодаря этому у американского руководства появятся новые возможности для давления на Киев или же — для полной смены власти в «буферном» государстве между Европой и Евразией.