Вагнера заменили черными мешками: Украинские СМИ объяснили, что Путин вместо ЧВК отправил в Венесуэлу

В украинских СМИ активно тиражируется версия, будто из Москвы вылетел в Каракас самолет, набитый черными мешками и деньгами для Мадуро. Данный вброс осуществил журналист Касто Окандо. Он, сославшись на некие источники в американских спецслужбах, заявил, что на борту самолета турецкого миллиардера не было пассажиров. При этом в СМИ ранее заявляли, будто этим самолетом в Венесуэлу были отправлены бойцы ЧВК. Сейчас фейк "оброс" иными деталями. При этом в украинских СМИ тему подхватили и принялись тиражировать. "Легенда такая: вместо ЧВК Путин на самолете турецкого миллиардера послал Мадуро деньги", - указывает на подачу в прессе данной теме журналист Юлия Витязева.

В украинских СМИ продолжается тиражирование фейков по поводу самолета турецкого миллиардера Тургая Чинера, самолет которого, по данным авиаресурсов, ранее на сутки слетал из Москвы в Каракас. Американский журналист-расследователь Касто Окандо со ссылкой на источники в спецслужбах выдал версию, будто на борту, прилетевшем из Внукова в Каракас, не было пассажиров.

Однако самолетом в Венесуэлу были отправлены мешки с деньгами. Доказательства изложенного он списывает на некие источники в спецслужбах.

Украинские СМИ активно подхватили тему. Как отмечает журналист Юлия Витязева, новую методичку по Венесуэле активно пиарят в прессе. Ранее так же активно муссировался вброс о наличии бойцов российских ЧВК в Венесуэле. Однако, как и прежде, подтверждений этим версиям так и не нашлось.

"Легенда такая: вместо ЧВК Путин на самолёте турецкого миллиардера послал Мадуро деньги. Так заявляет американский журналист со ссылкой на источники в американских же спецслужбах. И ему верят! Особенно на Украине", - отметила она.