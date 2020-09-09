Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Украина

Вадим Новинский хочет стать секретарем Синода УПЦ?

09 сентября 2020, 15:10  •  117 • Украина

Олигарх Игорь Коломойский начал борьбу против младшего партнера олигарха Ахметова - бизнесмена Вадима Новинского. Причем, атаки идут сразу по двум фронтам: духовному и политическому.

По сведениям источников, близких к Игорю Валерьевичу, в эпоху Порошенко Новинский был одним из переговорщиков с майданной властью, а также «сливал Порошенко православные активы». Ему также припомнили судебное дело, связанное с давлением на Митрополита Владимира – с целью кадрового назначения архиепископа Бориспольского Антония (Поканича).

В итоге главой митрополии стал владыка Онуфрий, который, как утверждает ТГ-канал «Анонимус», «находился под контролем Вадима Новинского и его группой из СКМ («Систем капитал менеджмент»).

Противостояние между «ахметовскими» и «коломойскими» обострилось на почве выборов в Одессе, именно поэтому бывший владелец «Привата» начал нажимать не только на политические, но и на духовные рычаги - в Одессе очень сильно влияние УПЦ, канонической православной церкви. Кстати, именно одесский приход УПЦ помог мальчику-сироте Максиму Ткачуку, которого затравили патриоты в Украине, выступить в Европе с легендарной «Смуглянкой».

Чтобы перебить этот резонанс, СМИ Коломойского слили инсайд о праздновании юбилея Одесского митрополита Агафангела. По слухам, на мероприятии случилось столкновение Новинского и экс-депутата от блока Тимошенко Игоря Рыбакова. Рыбаков так красочно описал морально-нравственные и биографические подробности из жизни Новинского, что испортил праздник и гостям, и юбиляру. Дело в том, что у Рыбакова – давний конфликт с партнером Ахметова, хотя в свое время (2005 год) одесский политик даже финансировал автопробеги «Наш легитимный Президент — Виктор Федорович Янукович». Сейчас он собирается на местные выборы с Игорем Палицей и его партией «За будущее». Тот вместе с Коломойским пообещал дать Игорю Рыбакову гарантии спокойной жизни в Одессе (у одесского бизнесмена есть интересы на таможне). Естественно, в обмен на определенные услуги: говорят, что Коломойский потребовал дискредитировать Новинского. И уже сейчас с подачи Рыбакова начался разгон информации о том, что Новинский хочет «купить автокефалию» у секретаря российского патриарха Кирилла Николая Балашова для украинской Церкви, а сам опекун УПЦ намерен стать секретарем Синода Украинской православной церкви. Правда, не факт, что эта кампания сработает против Новинского, скорей, наоборот, и сам «опекун» УПЦ, и его политическая группа заработают на такой «антирекламе» дополнительные рейтинговые бонусы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
08 сентября 2020, 21:45
MW: Пять оружейных систем РФ, которые сделают Беларусь сильнейшей в Восточной Европе
08 сентября 2020, 19:55
Радикала-убийцу Стерненко будут судить в Одессе
09 сентября 2020, 06:00
Второй Ан-225 «Мрия» могут достроить с помощью Турции
08 сентября 2020, 21:45
«Зеленский боится Коломойского»: Корбан рассказал о влиянии олигарха на президента и его окружение
09 сентября 2020, 15:10
Украинские депутаты и министры уже привились российской вакциной от ковид-19, а населению обещают лекарство из США
09 сентября 2020, 15:10
МИД Украины объявил Россию «вечным врагом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.