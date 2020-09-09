Вадим Новинский хочет стать секретарем Синода УПЦ?

Олигарх Игорь Коломойский начал борьбу против младшего партнера олигарха Ахметова - бизнесмена Вадима Новинского. Причем, атаки идут сразу по двум фронтам: духовному и политическому.По сведениям источников, близких к Игорю Валерьевичу, в эпоху Порошенко Новинский был одним из переговорщиков с майданной властью, а также «сливал Порошенко православные активы». Ему также припомнили судебное дело, связанное с давлением на Митрополита Владимира – с целью кадрового назначения архиепископа Бориспольского Антония (Поканича).В итоге главой митрополии стал владыка Онуфрий, который, как утверждает ТГ-канал «Анонимус», «находился под контролем Вадима Новинского и его группой из СКМ («Систем капитал менеджмент»).Противостояние между «ахметовскими» и «коломойскими» обострилось на почве выборов в Одессе, именно поэтому бывший владелец «Привата» начал нажимать не только на политические, но и на духовные рычаги - в Одессе очень сильно влияние УПЦ, канонической православной церкви. Кстати, именно одесский приход УПЦ помог мальчику-сироте Максиму Ткачуку, которого затравили патриоты в Украине, выступить в Европе с легендарной «Смуглянкой».Чтобы перебить этот резонанс, СМИ Коломойского слили инсайд о праздновании юбилея Одесского митрополита Агафангела. По слухам, на мероприятии случилось столкновение Новинского и экс-депутата от блока Тимошенко Игоря Рыбакова. Рыбаков так красочно описал морально-нравственные и биографические подробности из жизни Новинского, что испортил праздник и гостям, и юбиляру. Дело в том, что у Рыбакова – давний конфликт с партнером Ахметова, хотя в свое время (2005 год) одесский политик даже финансировал автопробеги «Наш легитимный Президент — Виктор Федорович Янукович». Сейчас он собирается на местные выборы с Игорем Палицей и его партией «За будущее». Тот вместе с Коломойским пообещал дать Игорю Рыбакову гарантии спокойной жизни в Одессе (у одесского бизнесмена есть интересы на таможне). Естественно, в обмен на определенные услуги: говорят, что Коломойский потребовал дискредитировать Новинского. И уже сейчас с подачи Рыбакова начался разгон информации о том, что Новинский хочет «купить автокефалию» у секретаря российского патриарха Кирилла Николая Балашова для украинской Церкви, а сам опекун УПЦ намерен стать секретарем Синода Украинской православной церкви. Правда, не факт, что эта кампания сработает против Новинского, скорей, наоборот, и сам «опекун» УПЦ, и его политическая группа заработают на такой «антирекламе» дополнительные рейтинговые бонусы.