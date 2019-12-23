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Вадим Красносельский: Транзит газа сохранён, утилизация боеприпасов – внутреннее дело ПМР и РФ

23 декабря 2019, 18:39  •  125 • Украина
Президент Приднестровья подвёл итоги года
Президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский провёл большую пресс-конференцию, во время которой подвёл итоги уходящего года и дал оценку того, что удалось выполнить согласно Стратегии развития республики на 2019 – 2026 гг., которая была утверждена год назад – 12 декабря 2018 г.
«Ровно год Приднестровье живёт и развивается, опираясь на положения стратегии, мы двигаемся в этом фарватере. Пришло время подвести первые итоги», – сказал Красносельский.
Президент с сожалением констатировал факт того, что переговоры с молдавской стороной зашли в тупик – во многом из-за частой смены власти в соседней стране.
«С нашей стороны всё осталось прежним – и президент, и правительство, и Верховный совет, и переговорщики. Там поменяли ситуацию, поменяли определённых лиц, появился какой-то крен в сторону неисполнения взятых на себя обязательств. И второе, появилось стремление, по сути дела, приостановить сам переговорный процесс, может быть, в дальнейшем разрушение формата «5+2». Все совещания формата «5+2», которые прошли в этом году, в том числе и братиславская встреча, и баварская конференция по безопасности, не привели ни к какому результату. Я расцениваю действия молдавской стороны как умышленные, направленные на недоговороспособность по тем пунктам, которые были обозначены в повестке Братиславского протокола»,
– отметил глава государства.
Тем не менее, в Приднестровье ожидают, что конкретные результаты всё-таки появятся, в первую очередь – в решении банковской проблемы и проблемы с экспортом-импортом.
Вспомнил Красносельский и о том, как башкан Гагаузии Ирина Влах приводила в пример автономию Гагаузии, предлагая Тирасполю брать пример. По его мнению, сегодня ещё рано говорить об «истории успеха» Гагаузии, а можно говорить лишь об истории ожидания и надежд.
«И я бы не хотел, чтобы она превратилась в историю разочарований. А всё к этому идёт. Гагаузия – это братский нам народ. Хочу напомнить, что именно благодаря Приднестровью появилась гагаузская автономия. Если посмотреть, сколько гагаузов уехало жить в Приднестровье, мы можем говорить о другой истории, но не успеха, с точки зрения автономного существования. Выполнили ли центральные власти Кишинёва обязательства перед гагаузами? Какая же там история успеха?»,
– задал риторические вопросы президент.
Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон обещал к 23 декабря – юбилею Гагаузской автономии принять пакет «гагаузских законов», которые бы гарантировали автономию Гагаузии, однако обещания пока не выполнено.
Ещё один важный вопрос, который необходимо будет решать Республике в ближайшее время – это утилизация боеприпасов на военных складах Приднестровья, однако Красносельский подчеркнул, что это – внутреннее дело ПМР и Российской Федерации.
«Наблюдается стремление некоторых политиков политизировать этот вопрос и использовать политические дивиденды в свою пользу. На самом деле, данный процесс – внутреннее дело Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации. И только. Все остальные могут понаблюдать. Любое участие допустимо только с нашего разрешения. Только мы вправе разрешить либо запретить. Это наше внутреннее дело»,
ещё раз напомнил глава Республики.
Президент Приднестровья также заявил, что переговоры по транзиту газа по территории Украины между Киевом и Москвой завершены, транзит будет сохранён, хотя, по его словам, в Тирасполе были готовы к различным вариантам.
«Последние события вселяют оптимизм. Вчера переговорщики договорились. Осталось, чтобы технические специалисты дообсудили вопрос. Транзит газа сохранён. Я был убеждён в этом. Но мы не жили в иллюзиях, и готовились к разным вариантам, разрабатывали разные планы. И мы себя обеспечили всеми сценариями развития событий»,
– отметил Красносельский.
На пресс-конференции обсуждались и другие проблемы, такие как миграция приднестровцев, отток молодёжи, борьба с распространением туберкулёза, получение российского гражданства жителями Республики, развитие спорта в Республике и многие другие.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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