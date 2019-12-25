Вадим Красносельский: транзит газа сохранён, утилизация боеприпасов – внутреннее дело ПМР и РФ

Президент Приднестровья подвёл итоги года

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский провёл большую пресс-конференцию , во время которой подвёл итоги уходящего года и дал оценку того, что удалось выполнить согласно Стратегии развития республики на 2019 – 2026 гг., которая была утверждена год назад, 12 декабря 2018 г.

«Ровно год Приднестровье живёт и развивается, опираясь на положения стратегии, мы двигаемся в этом фарватере. Пришло время подвести первые итоги», – сказал Красносельский.

Президент с сожалением констатировал факт того, что переговоры с молдавской стороной зашли в тупик во многом из-за частой смены власти в соседней стране.

«С нашей стороны всё осталось прежним – и президент, и правительство, и Верховный совет, и переговорщики. Там поменяли ситуацию, поменяли определённых лиц, появился какой-то крен в сторону неисполнения взятых на себя обязательств. И второе, появилось стремление, по сути дела, приостановить сам переговорный процесс, может быть, в дальнейшем разрушение формата «5+2». Все совещания формата «5+2», которые прошли в этом году, в том числе и братиславская встреча, и баварская конференция по безопасности, не привели ни к какому результату. Я расцениваю действия молдавской стороны как умышленные, направленные на недоговороспособность по тем пунктам, которые были обозначены в повестке Братиславского протокола»,

– отметил глава государства.

Тем не менее в Приднестровье ожидают, что конкретные результаты всё-таки появятся, в первую очередь в решении банковской проблемы и проблемы с экспортом-импортом.

Вспомнил Красносельский и о том, как башкан Гагаузии Ирина Влах приводила в пример автономию Гагаузии, предлагая Тирасполю брать пример. По его мнению, сегодня ещё рано говорить об «истории успеха» Гагаузии, а можно говорить лишь об истории ожидания и надежд.

«И я бы не хотел, чтобы она превратилась в историю разочарований. А всё к этому идёт. Гагаузия – это братский нам народ. Хочу напомнить, что именно благодаря Приднестровью появилась гагаузская автономия. Если посмотреть, сколько гагаузов уехало жить в Приднестровье, мы можем говорить о другой истории, но не успеха с точки зрения автономного существования. Выполнили ли центральные власти Кишинёва обязательства перед гагаузами? Какая же там история успеха?»

– задал риторические вопросы президент.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон обещал к 23 декабря – юбилею Гагаузской автономии – принять пакет «гагаузских законов», которые бы гарантировали автономию Гагаузии, однако обещание пока не выполнено.

Ещё один важный вопрос, который необходимо будет решать республике в ближайшее время, – это утилизация боеприпасов на военных складах Приднестровья, однако Красносельский подчеркнул, что это внутреннее дело ПМР и Российской Федерации.

«Наблюдается стремление некоторых политиков политизировать этот вопрос и использовать политические дивиденды в свою пользу. На самом деле, данный процесс – внутреннее дело Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации. И только. Все остальные могут понаблюдать. Любое участие допустимо только с нашего разрешения. Только мы вправе разрешить либо запретить. Это наше внутреннее дело»,

– ещё раз напомнил глава республики.

Президент Приднестровья также заявил, что переговоры по транзиту газа по территории Украины между Киевом и Москвой завершены, транзит будет сохранён, хотя, по его словам, в Тирасполе были готовы к различным вариантам.

«Последние события вселяют оптимизм. Вчера переговорщики договорились. Осталось, чтобы технические специалисты дообсудили вопрос. Транзит газа сохранён. Я был убеждён в этом. Но мы не жили в иллюзиях и готовились к разным вариантам, разрабатывали разные планы. И мы себя обеспечили всеми сценариями развития событий»,

– отметил Красносельский.

На пресс-конференции обсуждались и другие проблемы, такие как миграция приднестровцев, отток молодёжи, борьба с распространением туберкулёза, получение российского гражданства жителями республики, развитие спорта в республике и многие другие.