Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Игорь Шишкин: Обращение Зеленского на русском — это часть информационной войны
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
"Ядерный гроб" США может отравить Тихий океан – генсек ООН
Дмитрий Гордон: Инаугурация - рабочая. Но, как всегда, гимн исполнил хор имени В...
Главная / В России

Вадим Карасёв - из Киева: Теперь начнётся война нового Зеленского со старым парламентом. Победит президент

20 мая 2019, 15:39  •  75 • В России

- Вадим Юрьевич, как вы оцениваете саму инаугурацию? И - первые шаги нового президента Украины.

- Она была показательно антиэлитной. Против истеблишмента. И - была подчёркнута близость к народу - то, что президент с самого начала -,президент народа, а не президент элиты. Это первое, если по сути.

За всеми словесными упражнениями все-таки просматривается нацеленность на то, чтобы выйти из войны. Добиться мира. «Мы не начинали эту войну». Правильно он сказал, да? «Но заканчивать эту войну будем мы».

И третий момент. Если визуально, это напоминало продолжение художественного фильма «Слуга народа». Помните, есть такой эпизод, где он расстреливает парламент. Фактически он его…

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Это было в предвыборном ролике Зеленского...

- А вот сейчас он его расстрелял, этот парламент, словесно. Политический расстрел, объявив в конце о досрочном роспуске.

- И чего еще ждать от пана Володимира? Внутри Украины ...

- Я думаю, ждать войны. Кто кого. Как Зеленский добьется досрочного роспуска Верховной Рады? Не так это просто. Есть юридическая процедура. Не исключаю, что указ будет оспорен членами Конституционного суда, не все готовы сейчас к выборам. Но с самого начала Зеленский хочет показать, что, первое, он будет придерживаться пожеланий простых людей, тех, кто его избрал. Это 73% во втором туре.

Во-вторых, идти на уступки элитам, по крайней мере, в ближайшее время он не будет. И в третьих, его задача – переломить ситуация в свою пользу. Получить всю полноту власти. Поэтому сейчас начнется политическая и институциональная война между новым президентом и старым парламентом. Потому что на кону президентство Зеленского. Его успешность либо не успешность.

- И завершающий вопрос. Что будет с Донбассом?

- Я думаю, что в Донбассе в октябре 20-го года пройдут местные выборы - в местные органы власти. По законодательству Украины. Будут возвращаться. Донбасс - в Украину.

- А как он может возвратиться, если там Порошенко…

- А уже Порошенко нет.

- Он уничтожил там столько людей. Вы думаете…

- Минские соглашения-то есть. Я думаю, это зависит от России. Про интеграцию - вопрос другой. На каких условиях - автономизация, федерализация, регионализация. Вопрос в принципе. Будут реализованы минские соглашения или нет. Поэтому, мне кажется, что Зеленский настроен на это.

- У вас какой прогноз: кто победит? Новый Зеленский или старый парламент?

- Думаю, новый Зеленский. Новое всегда побеждает старое. Как правило. И так хотят люди пока.

Инаугурация Владимира Зеленского: полная версия!

В ТЕМУ

Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду

Как Владимир Александрович сыграл главную роль в своей жизни на инаугурации президента (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 22:54
«Комфортная и быстрая дорога»: автотрасса «Таврида» в Крыму готова более чем на 60%
18 мая 2019, 03:24
Боевые лазеры, новые истребители и спутники: как проходит перевооружение российских ВКС
20 мая 2019, 02:39
На инаугурации Владимир Зеленский сыграет свою главную роль
18 мая 2019, 16:24
«Деньги отдавать никто не спешит»: строитель из Курска рассказал о намерениях получить компенсацию за пропавший клад
17 мая 2019, 19:24
Путину предложили сделать геномную карту океана
19 мая 2019, 13:39
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
15 мая 2019, 13:39
В Кремле прокомментировали новые торговые санкции Украины
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.