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Ва-банк
27 июня 2018, 22:54 • 31 • Карикатуры
Глава Евросовета Дональд Туск призвал Брюссель подготовиться к "наихудшему сценарию" в отношениях с США. По его словам, трансатлантические отношения находятся под давлением президента Дональда Трампа.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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