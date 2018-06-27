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27 июня 2018, 22:54  •  31 • Карикатуры

Глава Евросовета Дональд Туск призвал Брюссель подготовиться к "наихудшему сценарию" в отношениях с США. По его словам, трансатлантические отношения находятся под давлением президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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