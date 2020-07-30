В зону "сибирского Чернобыля" введены химвойска: Путин отдал поручение

Российский лидер Владимир Путин сделал ряд важных распоряжений по результатам заседания, посвящённого экологической обстановке в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, передали в пресс-службе президентской администрации.

Напомним, там располагается химическое предприятие "Усольехимпром". После закрытия одного из цехов на его месте образовался масштабный очаг ртутного загрязнения. На территории завода, кроме того, содержатся хранилища ядовитых веществ, а земля и подземные воды там насыщены опасными токсинами.

Прошлым летом глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупреждала об угрозе экологической катастрофы в городе и подчёркивала, что необходимо принимать решительные шаги, чтобы не допустить в регионе образования своего рода "экологического Чернобыля".

Путин распорядился о принятии комплексных мер для ликвидации этой опасности. Таким образом, территория, где хранятся химикаты, будет оцеплена силами Росгвардии. Её подразделения будут осуществлять охрану угрожающих здоровью граждан объектов.

Кроме того, в нейтрализации потенциальной экологической катастрофы будут задействованы войска химзащиты Министерства обороны РФ. Также президент поручил скооперировать все ресурсы различных уровней власти - в частности, выделить необходимое количество средств на устранение угрозы.