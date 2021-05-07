В зоне риска Нью-Йорк, Мехико...Роскосмос показал, куда могут упасть обломки китайской ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал карту, на которой отмечены территории, оказавшиеся в зоне риска из-за возможного падения обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5"). В зоне риска Нью-Йорк, Мехико и ряд других мегаполисов.

Согласно карте Роскосмоса, территориям, расположенным севернее 40-х широт в северном полушарии (и, соответственно, южнее 40-х широт в южном полушарии) ничего не угрожает. Это хорошая новость для России, которая практически полностью расположена севернее указанных широт, отметил Рогозин.

В то же время в потенциально опасную зону попадают такие мегаполисы как Нью-Йорк, Мехико, Рио-де-Жанейро, Дели, Токио.

Проблема падения остатков второй ступени "Чанчжэн-5" заключается в том, что точно предсказать это место можно будет всего за несколько часов до вхождения в плотные слои атмосферы.

Вес обломков сейчас, пока ступень на орбите, составляет порядка 18 тонн. Часть его сгорит при сгорании в атмосфере, но что-то может и долететь до земли, и предотвратить это падение будет невозможно. Предположительно, обломки прилетят на Землю 8 мая.

Long March 5B вывела на орбиту первый, базовый модуль будущей китайской космической станции "Небесный дворец".