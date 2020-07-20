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В зоне поражения русскими ракетами - только мы: Министр обороны Германии заявила об агрессии Путина

20 июля 2020, 14:00  •  48 • Политика
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Die Zeit заявила о том, что руководство России якобы "очень агрессивно отстаивает свои интересы" и не считается "с правом других государств на самоопределение". Кроме того, она считает, что только Германия находится в зоне поражения русскими ракетами, а также "средне- и восточноевропейские страны".
Очередной выпад в адрес России и её руководства сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фактически она обвинила президента нашей страны Владимира Путина в том, что тот якобы "очень агрессивно отстаивает свои интересы".
В интервью Die Zeit министр обвинила Москву в том, что та, мол, "в сомнительных ситуациях не считается с правом других государств на самоопределение". Что ни с европейскими ценностями, ни с послевоенным порядком не сочетается.
Министр заявила также, что только Германия (если брать Европу) сегодня находится в зоне поражения русскими ракетами, а также "средне- и восточноевропейские страны". Крамп-Карренбауэр заявила, что её страна способна обороняться.
"Мы видим, что делает Россия, и не оставим это просто так", - предупредила глава немецкого военного ведомства.
В то же время министр заявила о необходимости иметь "нормальные отношения" с Россией, уверяя, что немцы идут навстречу гражданам нашей страны.
И тут же пообещала не только провести анализ угроз, но и разработать системы обороны.
"Взять, например, воздушную оборону: речь идёт главным образом о беспилотниках, стаях дронов под управлением искусственного интеллекта, а также гиперзвуковом оружии", - резюмировала министр (цитата по ИноСМИ).

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