В зоне доступа: концепция единого правового портала появится в марте

В марте в России появится концепция «Единого портала правового информирования и правового просвещения населения». Благодаря этой платформе можно будет получить доступ к любому нормативно-правовому акту, а также к бесплатной юридической помощи для граждан. Совфед попросил субъекты до 27 февраля подготовить предложения по формированию сайта. Письмо руководителям высших исполнительных органов направил комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству (есть в распоряжении «Известий»).

С помощью новых государственных электронных сервисов россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь и разрешать споры. Тема создания единого портала правового информирования и просвещения населения — одна из ключевых в работе комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству в этом году, заявил «Известиями» ее председатель Андрей Клишас.

— Уверен, что портал органично впишется в парадигму цифровизации всех сфер экономики и общественной жизни России, — отметил он.

Создание «Единого портала правового информирования и правового просвещения населения» сейчас выходит на новый уровень. Об этом «Известиям» заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Она отвечает за подготовку региональной концепции сайта.

— Мы решили выяснить мнение субъектов о платформе на стадии ее разработки. С этой целью комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и направил во все регионы соответствующее письмо. Ответы на него мы ждем до конца февраля, затем обобщим полученную информацию и в марте представим полноценную концепцию портала с учетом мнения субъектов, — заявила сенатор.

В каждом регионе определят ответственных за работу с сайтом. Они будут следить за тем, чтобы разделы платформы постоянно содержали актуальную и достоверную информацию.

Сенаторы уже сформировали предварительную концепцию портала, проработав ее с ключевыми министерствами. У него будет многоуровневая структура с федеральными и региональными сегментами. На сайте можно будет получить государственную и негосударственную правовую поддержку по различным отраслям права в сложных жизненных ситуациях.

Ресурс будет прост в использовании. Предполагается, что каждый вне зависимости от его возраста, уровня образования и юридической грамотности сможет найти необходимую информацию.

В декабре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила премьер-министру письмо о поддержке создания портала. Его проработкой, помимо Минюста и Совфеда, занимаются Минкомсвязь и Минфин.

Ранее в Минюсте отмечали, что сейчас уже существует много подобных коммерческих систем, где обычный человек в попытке найти необходимый документ всё время попадает на платную страницу, не доходя до текста нормативно-правового акта. Таким образом, разрабатываемый портал позволит гражданам сэкономить деньги. В юридическом сообществе идею поддержали, но напомнили, что на государственном уровне ее выдвигают уже не первый год. Реализация проекта, по мнению экспертов, станет большим шагом к повышению правовой грамотности населения. При этом специалисты считают, что работа сайта будет сильно зависеть от того, кто станет давать консультации.