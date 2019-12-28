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В знак протеста: В Париже против пенсионной реформы выступили даже "маленькие лебеди"
28 декабря 2019, 15:39 • 60 • В мире
В Париже даже в рождественские праздник не прекращаются массовые протесты против пенсионной реформы. Бастующих поддержали не только сотрудники метро и железной дороги, но и балерины Парижской национальной оперы: прямо перед зданием театра, на фоне протестных транспарантов, они станцевали сцены из знаменитого балета Чайковского "Лебединое озеро".
Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, просьба Эммануэля Макрона о праздничном перерыве в забастовках не сработала. Из-за акции протеста на железной дороге движение поездов из Франции на Рождество оказалось практически парализовано, из-за чего нарушился график движения и в соседних странах.
В Париже в рождественские праздники многие местные жители и туристы ходили пешком или пытались поймать автобус: движение метрополитена в сочельник и позже было полностью прервано, за исключением двух линий.
На улицы по-прежнему выходят тысячи разгневанных планами пенсионной реформы французов: к ним присоединились даже артисты Парижской оперы, которые станцевали перед зданием своего театра несколько сцен из "Лебединого озера". Оперная труппа также приняла участие в забастовке, отменив несколько представлений в праздничные дни.
Напомним, правительство Макрона планирует провести пенсионную реформу, которая, в частности, объединит более чем 40 пенсионных фондов в один, а также запретит достигшим пенсионного возраста продолжать работать.
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