В знак протеста: В Париже против пенсионной реформы выступили даже "маленькие лебеди"

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, просьба Эммануэля Макрона о праздничном перерыве в забастовках не сработала. Из-за акции протеста на железной дороге движение поездов из Франции на Рождество оказалось практически парализовано, из-за чего нарушился график движения и в соседних странах.

В Париже в рождественские праздники многие местные жители и туристы ходили пешком или пытались поймать автобус: движение метрополитена в сочельник и позже было полностью прервано, за исключением двух линий.

На улицы по-прежнему выходят тысячи разгневанных планами пенсионной реформы французов: к ним присоединились даже артисты Парижской оперы, которые станцевали перед зданием своего театра несколько сцен из "Лебединого озера". Оперная труппа также приняла участие в забастовке, отменив несколько представлений в праздничные дни.

Напомним, правительство Макрона планирует провести пенсионную реформу, которая, в частности, объединит более чем 40 пенсионных фондов в один, а также запретит достигшим пенсионного возраста продолжать работать.