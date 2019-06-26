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В Зимбабве и Брунее указом Путина поменяли послов

26 июня 2019, 23:09  •  59 • Политика
Указом президента России Владимира Путина были заменены послы РФ в Зимбабве и в Брунее.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу Путина, были освобождены от своих постов посол РФ в Брунее Владлен Семиволос и посол РФ в Зимбабве и Малави Сергей Бахарев.
Вместо них на эти должности были назначены другие дипломаты. Так, Николай Красильников стал новым послом РФ в Зимбабве. На пост посла России в Брунее был назначен Владимир Гончаренко.

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