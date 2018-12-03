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В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников

03 декабря 2018, 20:24  •  46 • Украина
В Житомирской области Украины в соборах, храмах и домах священников начались обыски. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата.
 
© church.ua
 

«Сегодня на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что СБУ провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

По его словам, на него со стороны властей Украины оказывается давление.

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