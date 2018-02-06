В здание торгпредства РФ в Дамаске в результате обстрела попала мина

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В здание торгового представительства России в Дамаске в результате обстрела попала мина, жертв и пострадавших нет, зданию нанесен существенный ущерб. Об этом во вторник сообщили в МИД РФ.

"6 февраля приблизительно в 16:00 по местному времени (17:00 мск) в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет, - заявили в министерстве. - Зданию нанесен существенный материальный ущерб".

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни, - подчеркнули в ведомстве. - Обращаемся к международным и региональным партнерам с призывом объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий".

В МИД РФ напомнили, что "накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента". "Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели - христиане и мусульмане - в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах Российской Федерации, - отметили там. - В результате только этого обстрела погибли два мирных сирийца. В общей сложности за последние два дня в Дамаске жертвами минометных обстрелов террористов стали более 10 человек".