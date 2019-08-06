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В заявлении об уходе Хантсман оставил Трампу "завещание" о России

06 августа 2019, 20:39  •  106 • Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал во вторник заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщила во вторник газета The Salt Lake Tribune. Как следует из распространенного текста заявления, оно содержит своего рода "завещание" о том, как следует выстраивать отношения между двумя странами.
В своем письме Хантсман благодарит Трампа за честь представлять Штаты в период исторически трудных отношений между двумя странами и приводит рекомендации по отношениям с Россией. "Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей", - пишет он.
В то же время посол США подчеркивает, что необходимо сохранять каналы диалога с Россией по таким общим для двух стран проблемам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.
По данным издания, Хантсман намерен оставить должность посла США 3 октября.

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