В заявлении об уходе Хантсман оставил Трампу "завещание" о России

В своем письме Хантсман благодарит Трампа за честь представлять Штаты в период исторически трудных отношений между двумя странами и приводит рекомендации по отношениям с Россией. "Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей", - пишет он.

В то же время посол США подчеркивает, что необходимо сохранять каналы диалога с Россией по таким общим для двух стран проблемам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.

По данным издания, Хантсман намерен оставить должность посла США 3 октября.