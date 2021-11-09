В защиту русских. Сергей Лавров "погрозил пальцем" Казахстану

Министр Сергей Лавров в программной статье напомнил о жестоких случаях притеснения русского населения в Казахстане и подчеркнул, что Россия продолжит работать с каждым из подобных инцидентов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров к 29-летию с момента установления дипломатических отношений с Казахстаном опубликовал статью в "Российской газете", указав на светлые и тёмные стороны наших отношений.

Казахстан - ближайший партнёр России, подчёркивает Сергей Лавров, перечисляя сферы деятельности, где нам удалось достичь лучших результатов совместной работы. Отношения России и Казахстана сегодня без прикрас можно назвать лучшим примером стратегического партнёрства и союзничества.

На защите русских в Казахстане

Однако есть и тёмные пятна, на которые мы указывали в первых строчках. Несмотря на то что на протяжении всей новейшей истории Россия и Казахстан демонстрировали значительные успехи в консолидации общества, упрочнении межнациональной гармонии, сегодня наблюдаются примеры, прямо скажем, неприятные:

В последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана, - отметил Сергей Лавров.

Безусловно, отдельные случаи проявления нетерпимости во многом стали следствием специальных информационных методик, применяемых извне. Такие методики нацелены на дискредитацию отношений России и Казахстана, уверен Лавров. Высокий уровень взаимодействия Москвы и Нур-Султана позволяет по каждому конкретному случаю притеснения русского населения Казахстана принимать совместные меры, отметил Сергей Лавров:

Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведётся слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.

И, конечно же, свою роль играет русскоязычная община в Казахстане и, напротив, казахская - в России. Министр считает, что обе стороны понимают объединительную миссию русского языка. А также напоминает, что Конституция Казахстана утвердила особый статус русского языка в стране, он используется наравне с казахстанским.

В завершение Сергей Лавров дал понять, что Россия не отступится от поддержки русского населения Казахстана ни при каких обстоятельствах:

Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.

Кстати, редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя программную статью, отметил, что речь идёт не просто о дежурных фразах. На самом деле Лавров "погрозил пальцем".

Что происходит в Казахстане

Приведём лишь несколько примеров, которые, безусловно, вошли в аналитическую справку для Сергея Лаврова, когда готовилась статья. В конце октября мужчина жестоко избил мальчика в Таразе, крича при этом: "Русские раздражают!" Ребёнку всего три года. Во время нападения он гулял вместе с бабушкой.

Одним из самых громких дел стало политическое преследование Ермека Тайчибекова, который боролся за права русских в Казахстане. Ермек и сегодня находится в тюрьме. В то же самое время скандально известный блогер Куат Ахметов (тот самый, что с шайкой подельников издевается над русскими женщинами, а затем выкладывает их "извинения" на своём сайте) долгое время продолжал свою деятельность абсолютно без препятствий. К счастью, теперь в отношении Ахметова возбуждено уголовное дело.

В начале сентября гремела история 9-летнего Родиона, которого вынудили драться с тремя казахскими братьями. Также стало известно об истязаниях 9-летнего русского мальчика и двух его братьев 7 и 14 лет, которых взяла на воспитание семья из Сарканда (город в Алматинской области). Однако на днях соседи сняли на видео, как 17-летний сын опекунов издевался над ребёнком, заставлял парня есть песок и носить тяжёлые кирпичи. Виновник уже в изоляторе (дело завели по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Его родители лишены опекунства. А дети (все трое) находятся в Центре адаптации несовершеннолетних.

Наконец, в середине августа семье русского мальчика пришлось тайно бежать из Казахстана. Хотя, казалось бы, проблема решалась на самом высоком уровне. Об этом Царьград подробно рассказывал ранее - почитайте, это действительно знаковая история.