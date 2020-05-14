В зарплатном долгу: врачи получат надбавки в ближайшие дни

Многие российские врачи до сих пор не получили положенные выплаты за работу в период пандемии. Об этом «Известиям» рассказали медики, комментируя итоги совещания кабмина, посвященного социально-экономической ситуации в стране. Во время заседания премьер Михаил Мишустин, который вел мероприятие впервые после объявления о своей болезни, потребовал сделать все для скорейшей выплаты надбавок врачам — не дожидаясь дня зарплаты. Как рассказали «Известиям» эксперты, некоторые регионы сейчас пытаются изменить условия выплат, чтобы сократить расходы.

Кто виноват

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов ускорить выплаты надбавок врачам, не дожидаясь дня зарплаты. По его словам, из выделенных более чем 27,5 млрд рублей до медиков пока дошли лишь около 4,5 млрд. Проблемы, отметил он, возникли даже в субъектах с большим числом зараженных. На Чукотке и Магадане к этой процедуре даже не приступили, заключил премьер-министр.

Глава кабмина поручил Минздраву не снимать вопрос с контроля. Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин раскритиковал скорость выплат надбавок врачам и распорядился произвести их за четыре дня. Поощрить медиков материально глава государства предложил еще 8 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проблема с доведением денег до адресатов получила огласку, когда около 100 сотрудников больницы в Коммунарке — младшие медсестры, санитарки и технические работники — обратились к президенту с письмом, в котором рассказали, что так и не увидели обещанных надбавок.

Медработникам в условиях эпидемии положены два типа выплат, напомнила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева: региональные (предусмотрены постановлением правительства РФ №415 от 2 апреля), которые составляют от 20 до 80% от оклада в зависимости от позиции (врач, фельдшер, медсестра и пр.) и надбавки, которые уже называют «путинскими» (от 25 тыс. до 80 тыс. рублей). Выплаты начисляются с апреля.

— Что касается президентских надбавок — там всё должно быть понятно и прозрачно, — отметила Екатерина Курбангалеева. — А вот региональные в ряде субъектов могут обернуться миной замедленного действия. Система окладов зачастую несправедлива. Сейчас некоторые регионы пытаются дополнить условия выплат дополнительными критериями, чтобы снизить их размер. Например, привязывать это к факту заражения самого врача и — что совсем уже нонсенс — определять степень вины самого медика в заражении.

Не всё и не всем

Средства, необходимые для осуществления выплат медработникам и персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, Минздрав перечислил регионам до 30 апреля. Однако, как показал мониторниг, проведенный Федеральным казначейством, в ряде больниц платежи так и не были осуществлены.

— Например, в Республике Северная Осетия (Алания) — республиканская клиническая больница, во Владимирской области — городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Иваново — станция скорой медицинской помощи, в Кургане — курганская больница скорой медицинской помощи, — доложил на совещании глава казначейства Роман Артюхин. — Коллеги поясняют, что еще не наступили сроки выплаты заработной платы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В разговоре с «Известиями» главврач ивановской станции скоро помощи Андрей Бабаев заверил, что все деньги будут выплачены медицинскому персоналу уже в ближайшие сутки. А по словам главы независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрия Белякова, никаких надбавок пока не видели и медики в Москве и Московской области.

Платежи за апрель должны быть произведены в соответствии с принятыми в медицинской организации сроками выплаты заработной платы, но не позднее 15 мая, напомнила заслуженный врач и член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко.

— В настоящее время исполнение данного поручения находится на контроле Генпрокуратуры России. Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи, при этом незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений их прав, — сообщила «Известиям» сенатор.

Все долги по выплатам врачам будут закрыты в течение нескольких дней, заявил «Известиям» член Совета федерации от Орловской области Владимир Круглый.

— У нас в регионе частично люди уже получили. Пока не могу сказать точный процент на сегодняшний день. То, что выплаты идут, — совершенно точно. Думаю, в нашем регионе всё будет сделано в ближайшие дни, — сообщил он.

Кроме того, в регионах зафиксированы и случаи частичных выплат. Так, работники одной из больниц Санкт-Петербурга сообщили «Известиям», что руководство выполнило свои обещания «не в полной мере».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Я был отправлен на помощь в сезонное отделение, занимающееся гриппом и ОРВИ. В конце марта там обнаружились пациенты с коронавирусной инфекцией. 1 апреля был издан приказ главврача, согласно которому весь персонал попадает под карантин и закрывается в отделении рядом с сохранением служебных обязательств, — рассказал один из сотрудников больницы.

По его словам, за работу в апреле медикам были обещаны надбавки за работу с больными COVID. Однако с 1 по 14 апреля выплат персонал так и не получил.

— Ожидалось, что в мае мы получим эти выплаты, так как персонал профессионально выполнил свои обязанности во время карантина. Но была начислена только часть средств, — сказал собеседник редакции.

Самый дорогой пакет

Также на совещании рассмотрели очередной пакет мер поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции. Основные параметры были ранее обозначены президентом — на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое прошло 11 мая.

Глава государства поручил повысить пособие по уходу за ребенком до 6,7 тыс. рублей, единовременно выплатить семьям по 10 тыс. рублей на каждого в возрасте от трех до 16 лет. А также поставил задачу с 1 июня начать оформление дополнительных выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно и отдельно установить ежемесячное пособие в 5 тыс. рублей с апреля по июнь всем семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Самозанятым планируют вернуть уплаченные в 2019 году налоги, а предприятиям из пострадавших отраслей предоставят зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТа на одного сотрудника в месяц. Также будут списаны все налоги (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал 2020 года для ИП, предприятий малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере МРОТа.

— Меры действительно очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя, — сказал премьер-министр.

По его словам, предложенный президентом пакет мер поддержки является самым дорогостоящим для бюджета.

Кабмин на удаленке

Из-за пандемии все совещания кабинета министров уже не первую неделю проходят в дистанционном формате. Одним из первых заразившихся стал председатель правительства Михаил Мишустин, который во время разговора с президентом в конце апреля сообщил о положительном результате теста на COVID-19. Его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Опеределнный оптимизм вселяют слова главы Минздрава Михаила Мурашко, который сказал, что глава кабмина может выйти на работу уже на следующей неделе, так как идет на поправку.

Еще одним заразившимся стал глава Минстроя Владимир Якушев. Он принял решение о госпитализации и в данный момент уже выписан из стационара для дальнейшего лечения дома. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение дома и продолжает работать удаленно.

На днях также стало известно о положительном результате теста на коронавирус у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.