В Запорожье школьникам показали, как резать горло

«Это просто ИГИЛ* (запрещенная в РФ организация - ред.) какой-то...», - комментируют пользователи соцсетей видео из украинского города Энергодар (Запорожская область), где спецназовцы устроили «кровавое» шоу.

Показательные выступления с элементами рукопашного боя должны были завершать праздник, посвященный Дню защиты детей. Силовики в масках и бронежилетах демонстрировали приемчики, уклонялись от ножей, палок и били кирпичи. Апофеозом шоу стала сценка, в которой один из них ставит другого на колени и на глазах детишек и их родителей тут же «перерезает» тому горло, из которого фонтаном бьет «кровь»!..

Нож и кровь были бутафорскими, потому все остались живы. Однако демонстрация «приемчика» ввергла многих в шок, а в комментариях к видео люди возмущены действом: «Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?», «Спецназовцы были больше похожи на боевиков, чем на защитников государства». «В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ какой-то. Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике, детям». «ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК!!! А не дегенератов ВСУ!» "Реально, что ли, готовят новое поколение мочить друг друга, с детства уже приучают?"﻿﻿.