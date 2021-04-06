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В Запорожье отказались от русского языка

06 апреля 2021, 14:20  •  188 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Решение вступает в силу с 23 апреля
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о том, что русский язык потерял статус регионального на территории Запорожской области. Соответствующая публикация появилась на странице украинского госдеятеля на "Фейсбук".
По его словам, решение было принято Запорожским районным административным судом 24 марта 2021 года. В силу оно вступит уже 23 апреля текущего года.
"Наконец-то решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области отменено", – написал Креминь.
Примечательно, что русский язык носил в Запорожье статус регионального с августа 2008 года. Тогда "ЗА" присвоение проголосовали 79 из 81 депутата, передает "Свободная пресса".
Теперь же данное решение признали противоправным и недействительным.
Ранее чиновник заявил, что с 2025 года все вступительные испытания в вузы Незалежной будут проводиться только на украинском языке. Никаких исключений не предусматривается, пишет "Комсомольская Правда".
Некоторое время назад стало известно о том, что Эстония ополчилась на украинцев за распространение русского языка. Таллин высказал претензии Киеву относительно того, что большое количество работающих на их территории граждан Незалежной общаются на языке враждебной для них страны. Якобы это угрожает целостности государства.

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