В Запорожье начали сборку автомобилей Renault, узлы для которых везут из России

После весенне-летней паузы, связанной с карантином, на Украине взлетели продажи подержанных автомобилей. Всего за три квартала 2020 года украинскую регистрацию получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в четыре раза больше количества проданных в стране за тот же период новых легковушек.

Это значит, что доступных отечественных автомобилей нет, а денег на новые иномарки не хватает. Украинские власти, запретившие ввоз российских автомобилей и вагонов, делают вид, что кузова и мосты приехали из-за другой границы.

Обломки автопрома

В советские времена Украина имела мощную по тем понятиям систему автомобильной промышленности. Работали автозаводы в Запорожье, Кременчуге, Луцке, во Львове делали автобусы для всей большой страны. Теперь об украинском автопроме можно говорить только в прошедшем времени.

Львовский завод давно перестал существовать вообще. Луцкий – как самостоятельное предприятие, превратившись в автосборочное предприятие «Богдана». В стране есть спрос на автобусы, масштабы оцените сами: в сентябре «Богдан» выпустил 11 штук, завод в Чернигове – 20. КрАЗ в прошлом году продал на украинском рынке 193 грузовика.

В 2018 году чистый убыток КрАЗа составил 4,7 млрд грн, у него нет заказов от государства, хотя он может поставлять технику для армии, нет долгосрочных договоренностей с муниципалитетами на поставки коммунальной техники. Завод имеет долги по зарплате – более 40 млн грн, в августе-сентябре он вообще не работал. Владелец завода – бизнесмен Константин Жеваго – находится за границей, поскольку на родине он объявлен в розыск.

Месяц назад финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий признал: «Оптимистичных ожиданий у нас нет. Нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что с КрАЗа будет очень большой поток на биржу для получения помощи. Мы ожидаем значительное сокращение. Меры, которые сейчас принимаются, не приведут к загрузке предприятия. Машины никому не нужны». Сейчас на заводе числится более двух тысяч работников.

Легковушки

В 2019 году автопром Украины уже просел на 15%, всего в прошлом году было изготовлено 7 265 единиц автотранспортных средств. Более 5 тыс из них – на единственном заводе, собирающем легковушки, «Еврокар» вблизи Ужгорода. Он начал с производства легковых автомобилей марки Skoda методом крупноузловой сборки, постепенно освоил процесс мелкоузловой сборки, включая и сборку силовых агрегатов.

После кризиса 2008 года отсутствие на Украине нормальной государственной поддержки вынудили концерн VAG пересмотреть свои планы, и полный цикл производства для европейского рынка там так и не был запущен. А суперсовременный на то время завод был частично законсервирован.

Пандемия еще сильнее обрушила украинский автопром: в мае текущего года число произведенных автомобилей сократилось в четыре раза к маю 2019 года — до 126 единиц. К октябрю ситуация немного выправилась, сейчас речь идет о половинном падении производства.

Запорожье

До недавнего времени Запорожский автозавод находился в состоянии банкротства, его имущество безуспешно выставляли на аукцион. Июньские карантинные ограничения этого года заставили полумертвый ЗАЗ объявить о неизбежном предстоящем увольнении сотрудников. Тем, кто захочет уйти добровольно, и пенсионерам обещали выплатить сразу два оклада. ЗАЗ входит в корпорацию УкрАвто, принадлежащую украинскому бизнесмену Тариэлу Васадзе.

С 1 июля 2019 года Украина ввела запрет на ввоз автомобилей из России. С 1 марта 2020 года запрещен ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов, но это не помешало Васадзе начать переговоры с российским АвтоВАЗом.

После первой волны увольнений в Запорожье, в июле туда привезли комплекты для сборки автомобилей марки Lada Largus. Кузова с российских заводов отправляют на Украину без переднего и заднего бамперов, без фар, задних фонарей и рулевого колеса. Эти комплектующие отгружаются отдельно. Собранная из этих узлов машина уже считается украинской. Так веселые запорожцы обходят запрет своего правительства.

Как выяснилось теперь, дилерские центры активно продают автомобили российского производства, собранные на ЗАЗе, где к ним, по их словам, «только прикручивают колеса». Очевидцы сообщают об активном движении большегрузных автомобилей с российскими номерами в окрестностях автозавода в Запорожье.

Renault с русским акцентом

Поскольку часть украинского общества не одобряет сотрудничество с российскими предприятиями, эту дружбу особо не афишируют, для маскировки припудривая специальным образом. Представитель компании «Укравто» деликатно объяснил ситуацию на ЗАЗе: «Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault». Здесь надо пояснить, что 67,61% акций АО «АвтоВАЗ» давно владеет концерн Renault. Поэтому стеснительным украинцам гораздо удобнее упоминать французско-японский альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, чем одиозный российский АвтоВАЗ, на машинах которого вся Украина ездила полвека и продолжает их покупать.

В сентябре в сторону успокоения общественного мнения был сделан следующий осторожный шаг. «Рено Украина» (не производитель, а продавец машин) сообщил: «Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ из машинокомплектов, которые поставляются с московского завода группы Renault. Весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества группы Renault». АвтоВАЗ уже не упоминался вообще.

Тогда же пресс-служба ЗАЗ распространила следующую информацию: «Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед началом проекта ЗАЗ провел масштабную модернизацию…».

«Производство автомобилей Renault — первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя», — так прокомментировал событие глава правления АО «ЗАЗ» Николай Евдокименко.

Украинская власть, запретившая сотрудничество с Россией, делает вид, что верит в успехи отечественного автопрома и в то, что запорожцы писали письма во Францию и Японию, а не в соседнюю Россию.

За 9 месяцев 2020 года жители Украины купили 360 новых легковых автомобилей LADA, в том числе местной сборки. Минимальная стоимость седана LADA Vesta составляет 294 400 гривен.