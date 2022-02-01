Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Главная / Политика

В Запорожье готовят бомбоубежища перед нападением России: Школьникам велели запасать свечи

01 февраля 2022, 02:55  •  103 • Политика
В одной из украинских школ родителей предупредили о возможном вторжении "сопредельной державы" и попросили запасать свечи.
В запорожской школе №94 не на шутку обеспокоены слухами о предполагаемом вторжении русских войск на Украину. Поэтому школьная администрация просит родителей закупить свечи для бомбоубежища: по две штуки на каждого ученика. Об этом сообщает городской портал Запорожья "ZaБор".
Родителей же больше беспокоят другие вещи: во-первых, почему в школе распространяют слухи, что Россия якобы готовит нападение; во-вторых, пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности.
Дети и открытый огонь - не самое лучшее сочетание. Родители школьников пытаются найти выход из положения, закупая вместо свечей фонарики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


103
Источник
Похожие новости
31 января 2022, 21:05
Украинский план США раскрыл политолог: "Хотят выбросить из Европы"
31 января 2022, 22:50
"Прошу не воспринимать как демарш": Небензя вышел из зала перед речью Украины
31 января 2022, 22:50
Ультиматум от "интеллигентов" к России вызвал недоумение: "Подпишутся под любым идиотизмом?"
31 января 2022, 22:50
"Небывалые" санкции против России могут привести к закату гегемонии США - NI
31 января 2022, 22:50
Путин и Макрон по телефону обсудили три темы: В Кремле дали пояснение
01 февраля 2022, 00:35
Натовский комплот разваливается: Украину защищать не хотят
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
27 января 2022, 14:25
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.