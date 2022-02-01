В Запорожье готовят бомбоубежища перед нападением России: Школьникам велели запасать свечи

В одной из украинских школ родителей предупредили о возможном вторжении "сопредельной державы" и попросили запасать свечи.

В запорожской школе №94 не на шутку обеспокоены слухами о предполагаемом вторжении русских войск на Украину. Поэтому школьная администрация просит родителей закупить свечи для бомбоубежища: по две штуки на каждого ученика. Об этом сообщает городской портал Запорожья "ZaБор".

Родителей же больше беспокоят другие вещи: во-первых, почему в школе распространяют слухи, что Россия якобы готовит нападение; во-вторых, пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности.

Дети и открытый огонь - не самое лучшее сочетание. Родители школьников пытаются найти выход из положения, закупая вместо свечей фонарики.