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В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса

28 ноября 2018, 23:24  •  108 • Украина
Депутаты запорожского городского совета не смогли лишить русский язык статуса регионального, так как не набрали необходимого количества голосов.
 
©wikipedia
 

Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.

Также депутатам не удалось отменить решение о создании условий для развития русского языка в Запорожье от 2007 года и принятое в 2009 году решение о проведении в городе совещательного опроса граждан по предоставлению русскому языку статуса государственного наряду с украинским. 

Ранее в Херсоне городской совет лишил русский язык регионального статуса.

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