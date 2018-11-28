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В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса
28 ноября 2018, 23:24 • 108 • Украина
Депутаты запорожского городского совета не смогли лишить русский язык статуса регионального, так как не набрали необходимого количества голосов.
©wikipedia
Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
Также депутатам не удалось отменить решение о создании условий для развития русского языка в Запорожье от 2007 года и принятое в 2009 году решение о проведении в городе совещательного опроса граждан по предоставлению русскому языку статуса государственного наряду с украинским.
Ранее в Херсоне городской совет лишил русский язык регионального статуса.
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