В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса

Депутаты запорожского городского совета не смогли лишить русский язык статуса регионального, так как не набрали необходимого количества голосов.

Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.

Также депутатам не удалось отменить решение о создании условий для развития русского языка в Запорожье от 2007 года и принятое в 2009 году решение о проведении в городе совещательного опроса граждан по предоставлению русскому языку статуса государственного наряду с украинским.

Ранее в Херсоне городской совет лишил русский язык регионального статуса.