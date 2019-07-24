В записи девять манипуляций: Украинцы подделали аудиопереговоры по делу MH17 - малайзийский старший следователь

Украинцы подделали аудиозапись переговоров, которые были представлены по делу MH17 в качестве доказательств. К такому выводу в фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию обстоятельств катастрофы, приходит старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен малайзийской фирмы OG IT Forensic Services.

Он, изучив записи, пояснил, что они были отредактированы.

"Уровень шумов отличается от этого аудиотрека", - пояснил он, указывая, что на аудиотреке уровень шумов отличается.

Фактически, заметил он, можно утверждать, что в представленной записи слияние аудио.

"А здесь вы можете увидеть так много вырезанных отрезков. Это ясно, вы можете это увидеть - отсутствующее аудио", - добавил аналитик, передает РИА Новости.

Кроме того, выводы малайзийского эксперта подтвердил и немецкий специалист. Немецкий эксперт Норман Риттер рассказал, что обнаружил в представленной аудиозаписи девять манипуляций.

Ранее интернет-блог Zero Hedge опубликовал материал о 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию обстоятельств катастрофы с МН17.

То, что показывает фон дер Верфф, сродни сенсации. В картине в том числе есть информация о подтасовке со стороны Международной следственной группы (JIT), скрывшей записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные фейковые заявления властей Голландии, США, Украины и Австралии.