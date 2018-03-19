В Западной Африке свирепствует лихорадка Ласса

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Либерии.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышках лихорадки Ласса в Либерии, в Западной Африке. В частности, ведомство попросило туристов учитывать эту информацию при планировании поездок путешествий. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

"По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса", - говорится в официальном сообщении.

Известно о том, что все эти три случая - со смертельным исходом.

Всего с 1 января 2018 года в стране зафиксировано 28 случаев заболеваний по симптомам, похожим на лихорадку Ласса. Смертельных их них - 12.