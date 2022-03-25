В заложниках у Украины 67 иностранных судов. Россия открывает гуманитарный коридор

В украинских гаванях остаются заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут оттуда выйти в открытое море из-за размещенных украинскими войсками мин. Минобороны России заявило об открытии гуманитарного коридора для выхода зарубежных судов из портов Украины.

В военном ведомстве отметили, что существует угроза обстрела мирных судов с украинской стороны. Самое страшное – ВСУ умудрились создать высокую минную опасность. Установленные близ Одессы морские мины сорвало штормом, они плывут в неизвестном направлении.

"Минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт", – подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гражданские суда иностранных государств во время эвакуации из украинских портов будут находиться под охраной русских кораблей.