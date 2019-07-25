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В заложниках судно, а не люди: Посольство России подтвердило возвращение моряков домой

25 июля 2019, 19:24  •  103 • Политика
Моряки с задержанного на Украине судна возвращаются домой, подтвердили в российском посольстве на Украине.
Моряки с захваченного Украиной российского танкера Nеyma возвращаются домой. Информацию об этом официально подтвердили в посольстве России в Киеве. Ранее об этом сообщали украинские СМИ.
Речь идет об экипаже российского судна, которое было захвачено СБУ в украинском порту Измаил в Одесской области. На борту, по информации Российского профсоюза моряков, находились 10-12 российских моряков. В качестве официального повода для захвата танкера в СБУ назвали месть за задержание трех украинских военных кораблей в Керченском проливе, пытавшихся без разрешения войти в территориальные воды России.
Причины, по которым российское судно пришвартовалось в украинском порту еще устанавливаются. Российские правоохранители проводят обыски в офисе компании "Фос шипинг менеджмент", которой принадлежало захваченное судно.
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА"

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