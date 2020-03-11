В закромах у Владимира Зеленского осталось меньше 3 миллиардов долларов

Вот и объяснение, что послужило причиной готовности команды Зеленского реализовать минские соглашения в том виде, в каком они были подписаны. Оказывается, в украинском государственном бюджете иссякают запасы. Из 27 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны лишь 3 миллиарда долларов – «живые» деньги. Остальное – разномастные ценные бумаги, ценность которых во времена кризисов становится сомнительной. При этом Нацбанк сегодня уже умудрился продать из последних 3 миллиардов 300 миллионов.

Ситуация в стране близка к критической. Пётр Порошенко готовится бежать за границу – в столичном аэропорту Жуляны с сегодняшнего дня дежурят два частных борта, готовые в любую минуту умчать бывшего главу государства куда-нибудь подальше. У нового генпрокурора, кого бы не назначили на эту должность взамен отправленного в отставку Руслана Рябошапки, наверняка возникнут к Порошенко вопросы. Так что побег, похоже, – дело ближайших дней. Власти едва ли станут препятствовать побегу – отсутствие Порошенко в Киеве развяжет им руки и сделает намного более способными договариваться с Москвой. И не случайно именно сегодня советник секретаря Совбеза Украины – СНБО, Сергей Сивохо, объявил войну на Донбассе внутренним конфликтом, отметя, таким образом, все инсинуации о «российском присутствии». При этом Сивохо отметил, что из-за гражданской войны на юго-востоке Украины страна не сможет вступить в НАТО. Корректировка курса? Не иначе.

Таким образом, заинтересованность Киева в финансовых вливаниях из Москвы становится критической – хотя власти Украины официально об этом и не сообщают. Мы уже информировали своих читателей о негласных переговорах представителей президентской администрации Украины с куратором украинского направления в Кремле Дмитрием Козаком о займе в 7 миллиардов долларов. Как нам стало известно, в Москву отправился и Виктор Медведчук – он обсудит сложившуюся ситуацию со своими конфидентами в Кремле. Не исключено, что в ближайшие дни Украину ждёт ещё одна смена правительства – если кризис в стране будет нарастать, Запад по-прежнему будет «динамить» с займами, а Москва согласится помочь – но на своих условиях. Ряд экспертов отмечает, что «правительство Медведчука – Азарова» - это уже отнюдь не фантастика.