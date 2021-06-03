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«В законодательстве был пробел»: как эксперты оценили инициативу о введении штрафа за превышение средней скорости

03 июня 2021, 23:05  •  75 • В России
В России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. Сообщается, что такая инициатива совместно прорабатывается специалистами МВД, Минюста и Минтранса. По мнению опрошенных RT экспертов, введение нормы позволит устранить пробел в законодательстве, из-за которого сейчас водителей за указанное нарушение наказывают на тех же основаниях, что и за «мгновенное» превышение скорости. При этом из-за того, что в документах должно быть указано место и время проступка, суды зачастую отменяют такие постановления на формальном основании.
 
АГН «Москва»
 

Министерство внутренних дел России совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости на протяжённых участках дорог. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА Новости. О подготовке изменений в закон также сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на Министерство юстиции.

Суть инициативы заключается в том, чтобы законодательно закрепить административную ответственность за такое нарушение, зафиксированное фото- и видеокамерами.

Уточняется, что сейчас в КоАП нет специальной статьи за превышение допустимой средней скорости, и водителей наказывают на тех же основаниях, что и за «мгновенное» превышение скорости.

Если автомобиль, к примеру, в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч — сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч — то ему, скорее всего, придёт один максимальный штраф за превышение скорости на 40—60 км/ч — 1,5 тыс. рублей. При этом местом совершения нарушения указывается не конкретная точка, где находится камера, а общий участок, подконтрольный двум дорожным фиксаторам.

Как пояснил собеседник агентства, в рамках инициативы предлагается замерять скорость автомобиля на въезде на протяжённый участок дороги и на выезде с него, а затем вычислять среднюю скорость, исходя из длины отрезка и времени его прохождения.

Комментируя информацию о перспективах введения такой законодательной нормы, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT отметил, что практику установления средней скорости и наказания за её превышение стали внедрять отдельные регионы.

«Но затем Верховный суд высказался, что КоАП не предусматривает подобного рода наказаний, что должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения... Сейчас пытаются это узаконить и внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил он.

В то же время эксперт высказал мнение, что в текущем варианте предложение о введении штрафа за среднюю скорость некорректно, поскольку в документах должно быть зафиксировано место и время совершения правонарушения.

«Это непременные признаки любого деяния... Кроме того, все дорожные знаки, ограничивающие скорость, они касаются конкретных участков», — отметил он.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В свою очередь, партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT констатировал, что сейчас в России ни в ПДД, ни в КоАП действительно нет определения, что такое средняя скорость и как наказывать за её превышение.

«Но камеры, которые вычисляют среднюю скорость и, соответственно, наказывают, существуют довольно давно. Компьютер выносит постановление, приходит «письмо счастья», и многие сразу платят, не разобравшись, что это за средняя скорость, особенно если человек согласен… Некоторые говорят нет и начинают судиться. Суды довольно часто отменяют эти постановления на основании чисто формальном, юридическом. Поэтому планируется такое определение внести в ПДД и в КоАП», — разъяснил специалист.

На необходимость чётко прописать данное правонарушение в законодательстве обратил внимание и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. 

«Штраф этот не новый, он в КоАПе существует давно, когда автовладелец нарушает ПДД по превышению скорости на определённом участке — замеряют камеры на начале и в конце пути скорость, засекают время, и если автовладелец доезжает за меньшее время, то они выносят штраф», — пояснил он.

«Но в законодательстве у нас был пробел, потому что суды требовали по ходатайству автовладельца или адвоката, чтобы было указано конкретно место правонарушения. Автовладелец не может нарушать, нарушать и нарушать. То есть в данном случае нарушение должно быть в каком-то месте», — уточнил эксперт.

Установка алкозамков на автомобили

В конце мая стало известно, что Минпромторг совместно с ГИБДД обсуждает идею оснащения алкозамками автомобилей тех водителей, которые привлекались за езду в нетрезвом виде.

Как пояснял заместитель главы ведомства Василий Шпак, речь идёт о принудительном оснащении автомобиля специальным устройством, которое препятствует запуску двигателя без прохождения водителем идентификации и проверки на трезвость при помощи входящего в систему алкотестера. Устанавливать такое устройство планируется за деньги нарушителя.

Замминистра тогда высказал мнение, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний. Он также рассказал, что речь идёт об устройствах отечественной разработки с собственным программным обеспечением и компонентной базой, которые позволяют идентифицировать водителя.

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