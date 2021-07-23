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В законах США нашли уловку, которая "похоронит" сделку по "Северному потоку - 2"

23 июля 2021, 21:25  •  130 • Политика
Обозреватель Bloomberg Эли Лейк отмечает, что принятый во времена правления Дональда Трампа закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" позволит сорвать ранее достигнутое соглашение.
В США - разногласия по поводу проекта "Северный поток - 2", в отношении которого ранее Вашингтон и Берлин согласовали сделку. Как отмечает колумнист Bloomberg Эли Лейк, в американских законах есть то, что сорвёт договорённость.
В частности, отмечает он, в законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" содержится пункт, который позволяет блокировать отказ президента от введения ограничительных мер.
Данный закон был принят обеими партиями Конгресса с расчётом на то, что он будет средством контроля Дональда Трампа. Однако в нынешних условиях закон может стать инструментом для борьбы со сделкой по газопроводу.
Республиканцы в Конгрессе США полагают, что закон позволит "похоронить" проект, говорится в статье Bloomberg.
"Пока не ясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа. Человек, который одержал победу над ним в 2020 году, теперь отказывается от самой жёсткой линии в отношении Москвы", - резюмировал обозреватель Эли Лейк.
Ранее сообщалось, что ФРГ и США пришли к договорённости по газовому трубопроводу. В согласованном сторонами документе говорится, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

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