В захваченном отделении «Укрпочты» в Харькове удерживаются 11 человек

В харьковском отделении «Укрпочты», захваченном неизвестным, удерживаются 11 человек, в том числе два ребёнка, сообщили в Нацполиции города.

«Известно, что внутри отделения насильно удерживается 11 человек: девять взрослых и двое детей», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

При этом подчеркивается, что о требованиях захватчика ничего не известно.

Ранее в полиции Украины рассказали, что, по предварительным данным, злоумышленник захватил отделение почты в Харькове с целью ограбления.