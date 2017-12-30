Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского за шесть лет
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность
ТОП-5 оружия победы в Сирии
Главная / Украина

В захваченном отделении «Укрпочты» в Харькове удерживаются 11 человек

30 декабря 2017, 19:09  •  399 • Украина
В харьковском отделении «Укрпочты», захваченном неизвестным, удерживаются 11 человек, в том числе два ребёнка, сообщили в Нацполиции города.
 
 

«Известно, что внутри отделения насильно удерживается 11 человек: девять взрослых и двое детей», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

При этом подчеркивается, что о требованиях захватчика ничего не известно.

Ранее в полиции Украины рассказали, что, по предварительным данным, злоумышленник захватил отделение почты в Харькове с целью ограбления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

399
Источник
Похожие новости
29 декабря 2017, 21:54
Суд Одессы вновь арестовал исключенного из списка на обмен россиянина Евгения Мефедова
30 декабря 2017, 01:09
В Пентагоне заверили, что число военных советников США на Украине не возрастет
30 декабря 2017, 19:09
В захваченном отделении «Укрпочты» в Харькове удерживаются 11 человек

29 декабря 2017, 04:09
«Блеф и попытка сохранить лицо»: в России ответили на слова Порошенко о готовности закупать только «честный» газ
29 декабря 2017, 18:39
Саакашвили исключил возвращение себе гражданства Украины во время президентства Порошенко
31 декабря 2017, 01:39
Запретные знания: почему украинским вузам ограничивают доступ к российским сайтам
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 декабря 2017, 13:24
США загоняют в клетку гиперзвуковыми ракетами
25 декабря 2017, 12:24
«Холодная война покажется детской забавой»: Греф предостерёг США от масштабного расширения санкций против России
27 декабря 2017, 19:54
Американская база террористов окружена военными России и Сирии
27 декабря 2017, 10:09
Украина больше не увидит денег МВФ
28 декабря 2017, 08:24
Южноосетинский сценарий для Донбасса
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
30 декабря 2017, 06:24
Иван-царевич и Кощеево царство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.