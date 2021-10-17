В Закавказье тучи бродят хмуро. Азербайджан и Иран – на грани вооружённого конфликта

Усиление турецкого и израильского влияния в Азербайджане поставили эту страну на грань прямого вооружённого конфликта со своим великим соседом – Ираном. Тегеран бьёт в колокола. Впервые за 30 лет иранская армия провела военные учения на границе с Азербайджаном. Взаимные упрёки по линии МИД накаляют обстановку. Эксперты говорят, что раскол между двумя государствами может переформатировать политический облик всего Закавказья.

В Закавказском регионе вновь нарастает политическая нестабильность. И дело здесь не в очередном витке армяно-азербайджанского конфликта, к которому все уже давно привыкли. С начала сентября сильно обострились межгосударственные отношения Азербайджана и Ирана – двух важнейших политических акторов в регионе. Исторически Баку и Тегеран связывали, несмотря на все разногласия, довольно тесные узы, причём не только экономические. Так, иранский аятолла не раз заявлял, что Карабах – "земля мусульман", и каждый, кто погибнет в борьбе за неё, является "шахидом", а любой контакт с армянскими сепаратистами – "харам".

Но теперь ситуация меняется. Иран обеспокоен, что на его северо-западных рубежах растёт влияние Турции и Израиля. Эти две страны – заклятые враги иранского государства. С турками иранцы ведут фактически гибридную войну (proxy war), ярчайшим примером чего является вооружённое гражданское противостояние в Сирии. Израиль вообще не признаётся Тегераном в качестве члена международного сообщества. Иран считает Израиль незаконным "сионистским образованием" и сателлитом Соединённых Штатов Америки.

Красная тряпка для персидского быка

Рассказывать о теснейших связях Турции и Азербайджана, кажется, излишне. Турецкий и азербайджанский языки – взаимопонимаемые, два тюркских народа крайне близки в этнокультурном отношении (в XIX веке, по свидетельствам русских этнографов, азербайджанцы свою национальную принадлежность определяли словом "турк"). Кроме того, обе страны роднит жесточайшая ненависть к Армении (Анкаре армяне мешают на мировой арене раскручиванием темы османского геноцида 1915 года, Баку – территориальными претензиями к Азербайджану).

Израиль же является ключевым военно-политическим партнёром азербайджанцев, продаёт им много оружия (буквально сейчас идут переговоры о поставках вооружения на сумму свыше двух миллиардов долларов). Многие сторонние наблюдатели, не сильно погружённые в закавказскую тематику, были крайне удивлены, увидев на празднованиях победы над Арменией в Баку израильские флаги (в мусульманской стране). Авторитет еврейского государства среди азербайджанцев крайне высок.

Всё это не может не раздражать Иран. Персы считают, что Израиль пытается использовать конфликт в Карабахе, чтобы приблизиться к иранским границам и начать влиять напрямую на ситуацию в стране. Особенно усиление еврейского влияния в Азербайджане напрягает иранское руководство из-за наличия очень большого числа этнических азербайджанцев на севере страны. Парадокс в том, что в Иране азербайджанцев проживает больше, чем в самом Азербайджане. Тегеран крайне чутко реагирует на всё, что связано с национальным вопросом, так как Иран многонационален и не всё там гладко, как показали недавние протесты арабов в Хузестане.

Дойдёт ли до войны?

Дело дошло уже до прямых военных угроз. Иранская армия впервые за 30 лет (!) провела военные учения на границе с Азербайджаном, вызвав резкую отповедь у Баку. По словам Ильхама Алиева, бакинское руководство недоумевает, почему учения не проводились в то время, когда Карабах находился под контролем армянских военных. На персидские учения Азербайджан ответил совместными манёврами с турецкой армией, показав, что, в случае чего, может опираться на помощь Эрдогана (и, добавим, США, которые, естественно, поддержат любого противника Ирана).

На прошедшей на днях виртуальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств Алиев дошёл до обвинения Ирана в поддержке наркотрафика в Европу. Дескать, во время армянского контроля над Карабахом Иран помогал криминалу транспортировать наркотические средства в Европейский союз. Реакция иранского МИД не заставила себя ждать, причём дипломаты назвали такие обвинения кознями Израиля, стремящегося рассорить два "братских народа".

Что с того?

Обстановка, складывающаяся сейчас в Закавказье, является совершенно нездоровой и невыгодна нам. Ни Азербайджан, ни Иран не выступают в качестве государств, недружественных России. Этот конфликт чем-то сродни для нас конфликту Китая и Индии – два выгодных для русских игрока ссорятся друг с другом, а в эту ссору активно суют нос наши "партнёры" из Вашингтона, провоцируя реакцию России, чтобы отсечь от нас потенциальных друзей.

Русскому МИД следует хорошенько поработать с этой ситуацией и попытаться найти точки разрядки напряжённости. Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля, к примеру, может быть уменьшено без вреда для боеспособности азербайджанской армии – за счёт усиления отечественного оборонного экспорта в закавказскую республику (Россия и так занимает первое место по поставкам вооружения сюда). Кремль не выступает таким раздражителем для Ирана, как Израиль. А увеличение влияния нашей страны в Закавказье может стать точкой опоры для политического режима Ильхама Алиева – ведь само присутствие России в регионе позволяет Азербайджану, несмотря на всю "дружбу" и "сотрудничество", выдерживать "социальную дистанцию" с Турцией для сохранения суверенитета, независимости и пространства для внешнеполитического манёвра.