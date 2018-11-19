|
В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу из-за цен на газ
19 ноября 2018, 15:09 • 108 • Украина
В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу Киев — Чоп с требованием снижения тарифов на газ.
©zakpolice Facebook
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».
Отмечается, что протестующие заблокировали перемещение спецмашины компании.
«Стою в пробке на международной трассе Киев — Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что из-за блокирования работы сотрудников «Укрэнерго», обширная часть региона находится под угрозой отключения электроэнергии.
«У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения», — отметил работник НЭК.
Ранее в Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления.
Подпишитесь на нас
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
14 ноября 2018, 11:54
|
14 ноября 2018, 08:24
|
12 ноября 2018, 17:39
|
16 ноября 2018, 14:28
|
13 ноября 2018, 03:09
|
14 ноября 2018, 19:54
|
16 ноября 2018, 09:24