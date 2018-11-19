Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС
«Жить буду, все хорошо!»: Спикер Совета Федерации пришла на работу в гипсе
Кто хочет столкнуть лбами Трампа и Пенса
К границе США марширует ещё один караван мигрантов
Главная / Украина

В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу из-за цен на газ

19 ноября 2018, 15:09  •  108 • Украина
В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу Киев — Чоп с требованием снижения тарифов на газ.
 
©zakpolice Facebook
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что протестующие заблокировали перемещение спецмашины компании.

«Стою в пробке на международной трассе Киев — Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за блокирования работы сотрудников «Укрэнерго», обширная часть региона находится под угрозой отключения электроэнергии.

«У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения», — отметил работник НЭК.

Ранее в Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 11:54
«Попытка политизировать проект»: в России ответили на заявления премьера Польши о «Северном потоке — 2»
19 ноября 2018, 15:09
Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о советах США по Донбассу
19 ноября 2018, 11:54
Украинский генерал рассказал о советах США по ситуации с Донбассом

19 ноября 2018, 11:54
Опрос: украинцы считают провальной работу Кличко на посту мэра Киева
19 ноября 2018, 02:24
Молдавских унионистов обвинили в работе на Москву
19 ноября 2018, 15:09
В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу из-за цен на газ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
13 ноября 2018, 03:09
«Никто не заставлял брать долги»: кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.