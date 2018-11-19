В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу из-за цен на газ

В Закарпатской области Украины люди перекрыли трассу Киев — Чоп с требованием снижения тарифов на газ.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что протестующие заблокировали перемещение спецмашины компании.

«Стою в пробке на международной трассе Киев — Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за блокирования работы сотрудников «Укрэнерго», обширная часть региона находится под угрозой отключения электроэнергии.

«У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения», — отметил работник НЭК.

Ранее в Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления.