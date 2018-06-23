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В Закарпатской области из-за выпавшего снега эвакуируют детей из лагеря

23 июня 2018, 12:39  •  133 • Украина
В Закарпатской области эвакуируют детей из палаточного лагеря из-за выпавшего снега.
 
©ДСНС України
 

Об этом сообщается на сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

«Из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу (23.06) в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте «Драгобрат» слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой местности находится детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели. В ближайшие часы дети будут доставлены в населённые пункты района.

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