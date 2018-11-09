В Закарпатье автомобиль полиции сбил пьяного велосипедиста

В Закарпатской области Украины, в городе Берегово полицейский автомобиль сбил мужчину, который передвигался по улице на велосипеде в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, мужчина 1974 года рождения переезжал дорогу в неустановленном месте. Во время движения его зацепил автомобиль полиции.

В результате произошедшего велосипедист получил травмы средней тяжести.

«Мужчина, который был на велосипеде, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружено 2,4 промилле алкоголя в крови», — сообщили в полиции.

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