В Закарпатье венгры и русины подняли вопрос о присоединении к Венгрии

Венгерское население Украины подняло вопрос о присоединении к Венгрии. В ряде пограничных районов Закарпатья с большими венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины.В частности, в Береговском районе уже создают оргкомитет по подготовке референдума.Кроме того, на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине, с просьбой защитить их от геноцида:«Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан, — говорится в обращении. — Акты геноцида, выявляемые в нападениях на нас, этнических венгров, пытающихся отстаивать свои национальные права, в разрушении наших исторических и культурных памятных мест, незаконном содержании мадьярских активистов в тюрьмах, остаются без внимания со стороны президента Зеленского и украинских правоохранителей.Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод. Сегодняшние процессы необратимы, и дальше будет делаться все хуже и хуже. Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать с наших исконных земель. В условиях нестабильной ситуации в Украине не простят нашу плотную взаимосвязь с исторической Отчизной и против жестокой политики украинской власти. Не помилуют ни стариков, ни женщин, ни детей.Сегодня нам важно обеспечить защиту венгров и других национальных меньшинств, проживающих в Украине, от насилия и унижения.По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!».Отметим, Венгрия давно финансово поддерживает приграничные районы Украины. В Ужгороде, к примеру, соседняя страна помогала ремонтировать дороги. Кроме того, жители приграничных районов работают на венгерских предприятиях — утром их автобусами забирают, а вечером возвращают домой. До Будапешта можно добраться и на электричке.По имеющейся информации, паспортами Венгрии обладают более 50 тысяч украинцев. В ряде СМИ сообщалось о показателе в 100 тысяч.