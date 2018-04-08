Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму пострадали двое граждан Украины
«Проблемы с документами»: Украина гарантирует переход экипажа траулера «Норд» че...
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с докуме...
«Все провокации идентичны»: Чайка заявил о схожем сценарии в делах Скрипаля, Бер...
Главная / Украина

В Закарпатье усилили охрану венгерских консульств из-за выборов в Венгрии

08 апреля 2018, 19:39  •  59 • Украина
В Закарпатской области Украины усилили охрану генеральных консульств Венгрии в связи с выборами в венгерский парламент. Об этом сообщает УНН.
 
Reuters
 

Как заявила представитель одной из воинских частей Национальной гвардии Украины Алина Новикова, 8 апреля «участки уже закрываются».

«В течение недели был усиленный вариант несения службы охраны венгерского консульства в Ужгороде, а также усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции у самого консульства», — сказала она. 

Новикова добавила, что «инцидентов не зафиксировано». 

В пресс-службе местного управления Нацполиции заявили, что в районе венгерского консульства усилено патрулирование полиции. 

В марте глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия приблизилась к красной линии в отношениях с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
08 апреля 2018, 11:24
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами
07 апреля 2018, 20:54
Порошенко: война закончится нашей победой
08 апреля 2018, 09:54
Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины

Загрузка...
08 апреля 2018, 13:09
«Проблемы с документами»: Украина гарантирует переход экипажа траулера «Норд» через границу с Крымом
08 апреля 2018, 13:09
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади
08 апреля 2018, 19:39
СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные национал...
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
08 апреля 2018, 10:09
Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?
08 апреля 2018, 00:09
И целой стены мало: зачем Дональд Трамп стягивает войска к мексиканской границе
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 апреля 2018, 09:54
Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал?
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
04 апреля 2018, 08:39
Трамп — Путину: купи воздух!
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
04 апреля 2018, 08:39
США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии
02 апреля 2018, 07:39
В Америке нет демократии, вообще нет!
06 апреля 2018, 09:24
Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.