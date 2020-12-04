В Закарпатье Украине грозит второй Донбасс

В Закарпатье складывается взрывоопасная ситуация из-за обысков, которые провела СБУ у представителей венгерской общины.Такое мнение в комментарии «Известями» высказал киевский политолог Александр Семченко., – говорит эксперт.Он также не исключает, что спровоцировать гражданский конфликт также украинские националисты., – не исключает Семченко.Закарпатский губернатор анонсировал уголовные дела против закарпатских венгров.При этом политики от правящей в Венгрии коалиции считают, что Киев развязывает гражданскую войну в Закарпатье