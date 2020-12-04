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В Закарпатье Украине грозит второй Донбасс
04 декабря 2020, 16:40 • 148 • Украина
В Закарпатье складывается взрывоопасная ситуация из-за обысков, которые провела СБУ у представителей венгерской общины.
Такое мнение в комментарии «Известями» высказал киевский политолог Александр Семченко.
«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс. При этом местность в Закарпатье гористая, обороняться и вести партизанскую войну здесь проще. За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев», – говорит эксперт.
Он также не исключает, что спровоцировать гражданский конфликт также украинские националисты.
«Эти люди привыкли устанавливать свои порядки в Центральной Украине. Хватают и ставят на колени несогласных, добиваются покорности. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион. В ответ Венгрия может ввести свои войска», – не исключает Семченко.
Закарпатский губернатор анонсировал уголовные дела против закарпатских венгров.
При этом политики от правящей в Венгрии коалиции считают, что Киев развязывает гражданскую войну в Закарпатье
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