В Закарпатье этнические венгры подняли вопрос о выходе из состава Украины и присоединении к Венгрии

Проживающие на западе Украины венгры обратились к венгерскому правительству с призывом защитить их от геноцида. Права национального меньшинства подвергаются ущемлению со стороны украинских праворадикалов, из-за чего венгры готовы вынести на референдум вопрос об отделении от Украины.

Сюжет: Украинский кризис

Этнические венгры, проживающие в ряде украинских районов Закарпатья, поднимают вопрос о возможном присоединении к Венгрии. Национальные диаспоры намерены организовать референдум о выходе из состава Украины с последующим присоединением к соседнему государству.

Соответствующее письмо, составленное активистами из числа этнических венгров, направлено премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Авторы послания просят главу венгерского правительства защитить их от геноцида. «Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан», - пишут авторы обращения.

В письме указывается, что «акты геноцида», которые проявляются в нападениях на венгров, разрушении этнических и культурных памятных мест, помещении венгерских активистов в тюрьмы, не привлекают внимание президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительных органов. Венгры жалуются на преследования на Украине из-за того, что у них другая культура и другой язык. По словам авторов письма, украинские законы не гарантируют соблюдение их прав и свобод, и в дальнейшем ситуация будет лишь ухудшаться. «По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!» - заявили авторы послания.

Стоит отметить, что о возможности сценария с присоединением части украинских территорий с большим количеством проживающих там венгров говорят ещё с конца февраля. О реальности такого варианта, в частности, говорит тот факт, что с начала российской спецоперации Венгрия активно перебрасывает своих военных к границе с Украиной. Будапешт не жалеет средств на мероприятия, которые в венгерских документах называются «воссоединением с венграми, проживающими в Закарпатье». В число мер поддержки венгров входят: сеть школ на венгерском языке, газеты, сайты, телеканалы на венгерском языке, принятие местных жителей в венгерское гражданство. В Ужгороде Венгрия помогла с ремонтом дорог, а многие жители приграничных районов работают на венгерских предприятиях. Гражданами Венгрии являются около 50 тысяч жителей Украины, по некоторым данным, их число достигает 100 тысяч.

Предпочли воздержаться

В период, когда на Западе активно спекулировали на теме обострения ситуации вокруг Украины, Венгрия заняла особую позицию и не требовала каких-то решений и действий от Москвы, НАТО и Евросоюза. В Будапеште пояснили, что из-за политики Киева в отношении национальных меньшинств не могут оказать Украине поддержку в возможном конфликте.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в неблагодарности по отношению к венграм. Он напомнил о помощи Украине с поставками газа и отметил, что Киев всё равно внёс в Раду законопроект, согласно которому жители страны с двойным гражданством не могут занимать государственные посты. Это закрыло закарпатским венграм доступ к работе в местных органах власти.

Проблема закарпатских русинов

Со схожим предложением, но к президенту РФ Владимиру Путину, обращалось ещё одно населяющее территорию Украины национальное меньшинство – русины. Этот народ имеет тесные связи с венграми, однако у него нет своей страны. Русины проживают на территории Венгрии и соседних стран, в том числе Закарпатской области Украины, северо-восточной Словакии и на юго-востоке Польши. Киев не признаёт русинов отдельным народом, относя их к украинцам, а русинский язык считается одним из диалектов украинского. По данным всеукраинской переписи населения, в стране на 2001 год проживало немногим более 10 тысяч русинов. Перепись 2002 года в сербском Воеводине зафиксировала 15 626 русинов, перепись 2001 года в Венгрии — 2079 представителей этого народа. На протяжении столетий русины также переселялись со своих территорий в Хорватию, США, Канаду, Австралию, Россию.

Глава международного центра «Матица русинов» Петр Гецко адресовал обращение представляемого им народа президенту России. В текст включены предложения по преобразованию Западной Украины в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов». Авторы обращения призвали провести «дебандеризацию и денацификацию» Украины, уничтожить «источник международного терроризма». Гецко выразил надежду, что решение данных проблем через Карпатскую Русь сможет органично вписаться в Стратегию национальной безопасности России. В обращении русины выразили поддержку действий России в отношении Украины.