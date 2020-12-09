В загадочной болезни сотен индийцев заподозрили COVID-19

Ранее стало известно о том, что в городе Элуру на юге Индии внезапно вспыхнула странная болезнь. У заражённых шла пена изо рта, тело пробивала дрожь, случались головокружения, внезапные обмороки и приступы эпилепсии.

По данным инспектора Долла Джоши Роя, загадочной болезнью заражено больше 800 человек. Известно о смерти одного инфицированного. В районах, где были зафиксированы случаи нового таинственного заболевания, уже говорят о "психологическом кризисе".

Пока известно, что таинственное заболевание от человека к человеку не передаётся. Но поначалу были подозрения, что болезнь как-то связана с COVID-19. Однако проведённые ПЦР-тесты и КТ показали иную картину. Рой не связывает неизвестную болезнь с коронавирусом.

"До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", - пояснил собеседник РИА Новости.