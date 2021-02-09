В зачет качеству: как судебная система пережила коронавирусную нагрузку

В России необходимо повышать доверие граждан к системе отечественного правосудия — трудности, с которыми сталкиваются россияне, зачастую связаны с затягиванием рассмотрения дел и формальным подходом, рассказали «Известиям» адвокаты по итогам совещания, которое 9 февраля провел Владимир Путин . Однако нельзя не замечать и позитивные тенденции. К примеру, глава РФ во время мероприятия отметил способность судей реагировать на вызовы, связанные с распространением COVID-19 . Не менее важно и то, что в 2020-м количество жалоб в отношении России, принятых к производству Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сократилось на треть .

Без торможения

Начало пандемии в прошлом году стало настоящим испытанием для всей страны. Приспособиться к новым условиям пришлось, в том числе, и судебной системе, которая в тяжелый период не перешла в режим торможения , отметил Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Более того, в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м. Российские суды не ограничились «программой минимум», а наоборот, избрали для себя «программу максимум», не разделяя дела по категориям важности , а рассмотрев практически все обращения граждан, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Важно отметить также, что качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться . Замечу, что это не только наша оценка: согласно отчету той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы, — подчеркнул Владимир Путин.

Положительных результатов удалось добиться в области формирования единообразной судебной практики. Президент напомнил, что Верховный Суд выпустил целый ряд обзоров и дал судам, как надо применять законодательство и каких ошибок следует избежать.

— В обзоре практики по трудовым делам Верховный Суд защитил права работников в различных спорах об увольнении, например, запретил строго наказывать работников за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине, — пояснил глава РФ.

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В 2020-м, действительно, не наблюдалось серьезных сбоев и не накопилось большого количества дел, подтвердил адвокат Сергей Афанасьев . Вместе с тем, пандемия показала необходимость внедрять в российскую систему электронное правосудие , которое позволит гражданам участвовать в процессах в удаленном режиме, уверен он.

— Сейчас есть что-то подобное в арбитражных судах. Но здесь речь идет о спорах, где судятся только юридические лица. Что же касается физлиц, то возможности удаленно рассматривать дела в России не существует. Поэтому нужны разработки и внедрение программы, которая бы позволяла идентифицироваться через портал Госуслуг и принимать участие в судебном заседании через видеоконференцию. Такой опыт используется не только в западных странах, но и в некоторых государствах СНГ, включая Казахстан, — заявил эксперт «Известиям».

При этом он подчеркнул, что удаленно могли бы рассматриваться только определенные дела легкой категории — например, споры до 500 тыс. рублей. Между тем в России также необходимо повышать доверие граждан к системе отечественного правосудия, уверен Сергей Афанасьев.

Проблемы и успехи

Трудности, с которыми зачастую сталкиваются граждане, обращаясь в суды, связаны с волокитой и затягиванием рассмотрения дел, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты Артем Кирьянов . По его словам, средний срок рассмотрения гражданского дела небольшой сложности (раздел совместно нажитого имущества или взыскание по кредиту и займу) может занять больше 1,5 лет. Для граждан это означает, в первую очередь, большие расходы на обеспечение защиты.

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Что касается уголовного судопроизводства, то в РФ нередко встречается проблема формального подхода судей к исследованию доказательств со стороны защиты , добавил Артем Кирьянов. При этом судьи ничего не нарушают, так как с одной стороны они принимают документы, но с другой недостаточно вникают в подробности. Решением могло бы стать квотирование для представителей адвокатуры, которые бы получали, таким образом, возможность стать судьями, считает он.

— Немотивированные решения — еще одна серьезная проблема отечественной судебной системы . К примеру, если идет речь о продлении ареста, то судьи периодически удовлетворяют ходатайства со стороны обвинения, которые никак не мотивированы. То есть принимается решение, в котором, по сути, нет содержания. В результате немотивированное решение не дает возможности для обжалования, поскольку нечего обжаловать, — рассказал «Известиям» Артем Кирьянов.

Несмотря на существующие недостатки, в российской судебной системе заметны положительные тенденции. В частности, в 2020-м количество жалоб в отношении России, принятых к производству ЕСПЧ, сократилось на 30% , сообщил во время совещания председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев.

Позитивная динамика была зафиксирована и по другим направлениям. Так, с 1999 года число осужденных в РФ сократилось более чем в два раза . В России с 2016 года предусмотрена практика прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. По словам Вячеслава Лебедева, количество лиц, освобожденных по этому основанию, увеличилось с 5,7 тыс. в 2016-м до 62 тыс. в 2020-м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, с 2003 года в шесть раз сократилось количество несовершеннолетних, осужденных за различные преступления . При этом важно отметить, что расширение института уголовного проступка в дальнейшем позволит ежегодно избегать судимости 30 тыс. лиц, считают в Верховном Суде.