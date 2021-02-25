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В Забайкалье шпион получил срок за государственную измену

25 февраля 2021, 07:40  •  13 • Политика
Суд в Забайкалье вынес приговор местному шпиону за государственную измену.
В частности, Забайкальский краевой суд вынес приговор гражданину России Владимиру Васильеву за работу на иностранные службы. Мужчина осуждён на восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
В сообщении указано, что шпион осуждён за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Уточняется, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева ещё на год. Заседание проходило в закрытом режиме, а приговор вступил в силу сразу после вынесения.

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