В Забайкалье шпион получил срок за государственную измену

Суд в Забайкалье вынес приговор местному шпиону за государственную измену.

В частности, Забайкальский краевой суд вынес приговор гражданину России Владимиру Васильеву за работу на иностранные службы. Мужчина осуждён на восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

В сообщении указано, что шпион осуждён за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Уточняется, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева ещё на год. Заседание проходило в закрытом режиме, а приговор вступил в силу сразу после вынесения.