В южных областях Казахстана засеяно уже порядка 70% посевных земель

Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана на первый взгляд невелика, она составляет 6,7%, в аграрном секторе трудится 20% граждан. Однако более 70% территории Казахстана – это земли, используемые для растениеводства и животноводства. Кроме того, эпидемия Covid-19 заставляет все страны переходить на режим «государственной самоизоляции», сокращать до минимума экспорт и импорт продовольственных товаров.

В своём вчерашнем заявлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что в вопросах продовольственной безопасности всё находится под контролем: «На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров. Необходимых продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты».

Поддержка сельского хозяйства правительством Казахстана осуществляется в рамках программы «Экономика простых вещей». Старт программе был дан ещё в 2018 году, действующий на тот момент президент страны Нурсултан Назарбаев сделал акцент на необходимости снижения зависимости от импорта и создания внутри страны оптимальных условий для производства товаров повседневного спроса, к которым, безусловно, относятся продукты питания.

В условиях пандемии «Экономику простых вещей» пришлось «отредактировать». С момента объявления о чрезвычайном положении президент Касым-Жомарт Токаев уже трижды в своих выступлениях сделал акцент на необходимости государственной помощи аграрному сектору, как одной из стратегических отраслей экономики республики. Сегодня правительство Казахстана в рамках этой программы направляет на финансирование секторов, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 600 млрд тенге (свыше 100 млрд руб.). По распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева ещё 100 млрд (17,4 млрд руб.) направлено на финансирование весенне-полевых работ.

Конечная ставка была унифицирована во всех отраслях, она составляет 6%, и в первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства, отметил глава государства. Также было поручено обеспечить фермеров дешёвыми горюче-смазочными материалами, стоимость которых не превышает 165 тенге за литр – эта сумма эквивалентна 29 рублям и она на 15% ниже рыночной цены. «Для этого будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевлённое топливо должно дойти до конечных получателей - фермеров. Работа операторов должна быть прозрачной, правительство должно осуществлять надзор и контроль в регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Система льгот и ограничений

Аграрно-промышленное хозяйство Казахстана освобождается от налога на добавленную стоимость и на импорт биологических активов от крупного рогатого скота до племенных цыплят, а также от уплаты налога на земли сельхозназначения, это хорошие новости почти для 7 тыс. аграриев. Работающим в сельском хозяйстве индивидуальным предпринимателям помогут с покупкой средств личной медицинской защиты, семян и удобрений, гарантируют свободные перевозки продукции по стране, и, что крайне важно, обеспечат закупки на 6 месяцев вперёд.

С 30 марта до 1 октября для продовольственных товаров первой необходимости ставка НДС снижена с 12% до 8%.

Оператором кредитования производителей сельхозпродукции, а также предприятий по её переработке, помимо частных банков, является Аграрная кредитная корпорация. По кредитам до 5 млрд тенге (87 млн руб.) размер гарантии составит 30%. В случае если потребность в финансировании не превышает отметки 3 млрд (более 500 млн руб.) тенге, гарантия будет составлять половину суммы займа. Кроме того правительство Казахстана выделило из республиканского бюджета 1 млрд тенге (174 млн руб.) на борьбу с саранчой.

Казахстан остаётся страной с рыночной экономикой, однако пандемия и чрезвычайная ситуация, как и во всем мире, делают неизбежным административное регулирование в тех сферах, где до сих пор присутствие государства было минимальным. Правительство принимает жёсткие меры для гарантии того, что прилавки продуктовых магазинов не опустеют. Для стратегически важных продуктов аграрного производства установлен запрет на экспорт.

Из Казахстана сегодня нельзя вывозить морковь, репу, свеклу, цветную капусту, равно как и капусту кольраби, картофель, лук. В список «невыездных продуктов» попали также гречка, сахар, семена подсолнечника и подсолнечное масло. Некоторые послабления сделаны для экспорта пшеницы и муки. На вывоз первого продукта введена квота в объёме 200 тыс. тонн, для муки квота составляет 70 тысяч. В качестве «встречной любезности» трейдеры обязаны продать 30% от объёма экспорта внутри страны по фиксированной цене. Для продажи пшеницы и муки на внутреннем рынке цена установлена на уровне 84-88 тыс. тенге (15,5 тыс. руб.) за тонну, если продукция относится к 3-му и 4-му классу.

Ирригация как орудие развития АПК

Интересно, что в качестве одной из мер по преодолению кризиса Кабинет министров Казахстана запускает масштабную и амбициозную программу модернизации ирригационной системы, на это выделяется 274 млрд тенге (47,676 млн руб.). Ожидается, что программа станет локомотивом развития агро-промышленного комплекса и создаст новые рабочие места. В течение двух ближайших лет в стране будет реконструировано 6 785 километров каналов, 4 водохранилища, 4 гидроузла, 239 скважин вертикального дренажа, 23 тыс. других объектов водного хозяйства. Реализация проекта уже в нынешнем и будущем годах позволит дополнительно орошать 500 тыс. гектаров земли в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областях. Воплощение программы в реальность потребует создания 88 тыс. новых рабочих мест, из которых 11 тыс. - на период строительных и ремонтных работ и 77 тыс. постоянных.

Сегодня это актуально как никогда. От томящихся без работы горожан вряд ли стоит ожидать, что они запрут свои городские квартиры и устремятся в сельскую местность возводить ирригационные объекты. Зато у тех сельских жителей, которые перебрались в город сравнительно недавно и сегодня обречены на безделье, появилась реальная возможность обеспечить себя работой, участвуя в строительстве новых сооружений ирригационной инфраструктуры.

«Вирус-стимул»

Если ирригационную систему пока только готовят к модернизации, то комплекс правительственных мер в области сельского хозяйства уже сегодня приносит плоды. Иллюстрацией может послужить посевная кампания-2020.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства заверили, что, несмотря на экстремальную ситуацию, весенне-полевые работы в Казахстане пройдут по плану. «Разработан и доведён до акиматов единый алгоритм обеспечения проведения весенне-полевых работ. Он предусматривает создание списка людей и транспорта для проведения работ, включение руководителей управлений сельского хозяйства и региональной палаты предпринимателей в состав штаба по ЧП. Также необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение людей и техники между районами. Конечно же, все перемещения внутри и за пределы карантинных зон будут осуществляться при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Он полагает, что урожай зерновых в этом году будет на уровне не ниже 2019 года.

На сегодня в южных областях Казахстана засеяно уже порядка 70% земли. Кроме того, в нынешнем году за счёт наращивания на 30 тыс. га площадей для посадки гречихи Казахстан полностью обеспечит спрос на гречку. К началу апреля было засыпано около 2,5 млн тонн различных семян, это обеспечивает полную потребность в семенном материале, проверка 1 млн тонн показала, что 95% семян соответствует необходимым критериям.

В региональных бюджетах предусмотрено выделение 23,3 млрд тенге на приобретение 480 тыс. тонн минеральных удобрений, в этом регионам помогают федеральные власти.

В некоторых областях страны полевые работы уже ведутся. К моменту их старта готовность сельхозтехники составляла 100%, и это относится ко всем регионам, об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, уточнив, что на вооружении АПК Казахстана сегодня 143 тыс. тракторов, 4 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 78 тыс. сеялок, 243 тыс. почвообрабатывающих орудий. Министр также отметил, что в этом году сельскохозяйственные культуры высадят на площади 22,5 млн га, что больше уровня 2019 года на 238 тыс. га.

Пандемия Covid-19 является объективным злом, однако, некоторые аналитики считают, что принимаемые под натиском суровой реальности меры положительно отразятся на сельском хозяйстве Казахстана. По мнению председателя правления Национального аграрного научно-образовательного центра Толеутая Рахимбекова, объявленная президентом закупка у фермеров продукции «под урожай», а также интеграция государства и аграриев «от поля до прилавка» с применением льготного кредитования станет стимулом для развития аграрной отрасли, с учётом того, что будут ещё продуманы вопросы организации сбыта. «Я всегда говорил, что одна из главных проблем сельхозтоваропроизводителей — сбыт продукции. И если будут закупать у фермеров их продукцию напрямую, это будет большим шагом вперёд», - считает эксперт.

В настоящий момент посевная кампания зерновых культур проходит в 5 регионах Казахстана на юге и западе страны, это Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылжарская и Туркестанская области. Как сообщает специализированный интернет-ресурс «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, посевная идёт «опережающими к прошлому году темпами».

«Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача Министерства сельского хозяйства и акимов. 200 миллиардов тенге направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 миллиардов выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов», - подвёл предварительный итог весенней посевной Касым-Жомарт Токаев.

Кстати, Казахстан готов обеспечить рынок Российской Федерации капустой.